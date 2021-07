Covid en Charente-Maritime : quelle est la situation ? De nouvelles restrictions ?

Lieu touristique important, le département de la Charente-Maritime est confronté à une forte dégradation de sa situation sanitaire. Le point.

En Charente-Maritime, les habitants et les vacanciers font face à de plus en plus de restrictions alors que le taux d'incidence ne cesse de grimper avec un taux actuel de 172 cas pour 100 000 habitants. Ce lundi 20 juillet, en raison de la nouvelle dégradation des chiffres de l'épidémie de coronavirus, le préfet a effectué un nouveau tour de vis en annonçant le retour du masque obligatoire en extérieur dans 50 communes et l'interdiction de la vente et consommation d'alcool sur la voie publique.

Si pour l'heure la mesure n'est pas annoncée, Nicolas Basselier, le préfet, a annoncé dans une conférence de presse ce lundi 20 juillet qu'il pourrait prendre des mesures identiques à celle prises par le préfet des Pyrénées-Orientales si le taux d'incidence continuait d'augmenter. Pour rappel, le département a imposé la fermeture des bars et restaurants à 23h.

Le département est l'une des zones avec le taux d'incidence le plus élevé en France à cause du variant Delta. Selon les dernières données de Santé publique France au 20 juillet, le taux est désormais de 172 cas pour 100 000 habitants alors que la moyenne nationale à cette même date est de 84 cas.

Au 20 juillet, le département connait une flambée épidémique dans son taux d'incidence mais pas dans les hôpitaux. Selon les derniers chiffres, seulement 7% des lits sont occupés pour une infection au Covid-19. Dans le détail, 43 patients sont hospitalisés (+5 en 24h) et seulement 2 patients sont en réanimation.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour contrer la vague épidémique, plusieurs communes sont concernées par le rétablissement du port du masque jusqu'au 31 août, voici la liste :