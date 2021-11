"3e dose de vaccin Covid : Macron tranche, des experts alertent"

3E DOSE. Ce soir à 20 heures, Emmanuel Macron s'exprime sur la hausse des indicateurs épidémiques en France. Pour enrayer l'épidémie de Covid-19, il pourrait rendre obligatoire la 3ème dose pour la validation du pass sanitaire.

[Mis à jour le 9 novembre 2021, à 11h36] Ce que certains qualifient de début de 5e vague a poussé Emmanuel Macron à trancher. Ce mardi 9 novembre, à 20 heures, le président de la République s'adressera aux Français pour la neuvième fois depuis le début de l'épidémie et donnera une réponse à la question qui est sur toutes les bouches : va-t-il y avoir une 3ème dose obligatoire pour tous pour la validation du pass sanitaire ? Alors qu'un conseil de défense sanitaire se tient ce matin même, les chances que la 3ème dose reste optionnelles semblent s'amaigrir pour les plus fragiles souhaitant conserver leur pass. Effectivement, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait lui-même admis que la piste du conditionnement du passe sanitaire à la troisième dose de vaccin anti-Covid était "sur la table", il y a quelques jours. Par ailleurs, les allocutions du président de la République sont souvent synonymes de prises de décisions fortes pour contrer l'épidémie.

Les experts et récentes décisions du gouvernement semblent également aller dans ce sens. Ce mardi 9 novembre, l'infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine (AP-HP, Paris) Karine Lacombe, invitée de France Inter, affirmait : "Il faut généraliser la troisième dose de vaccin à tout le monde". Pour elle, dans l'allocution présidentielle de ce soir, "ce qui serait important, ce serait d'avoir un geste important en faveur de la troisième dose". Pas de doute pour l'infectiologue, au vu de l'"augmentation sur tout le territoire français, mais vraiment avec une importance beaucoup moins grande que le nombre de contaminations [qui] est un effet positif de la vaccination, mais qui commence à s'essouffler" : "Il faut la généraliser à tout le monde, dans toutes les catégories de population, six mois après la deuxième dose".

Pour Karine Lacombe, les soignants et experts réclament la généralisation de la dose de rappel du vaccin anti-Covid. Par ailleurs, il y a quelques jours, c'était le masque obligatoire qui faisait son retour dans les écoles de 40 départements. L'Organisation mondiale de la Santé annonçait également jeudi 4 novembre dernier qu'elle craignait désormais une nouvelle vague de décès, d'au moins "un demi-million d'ici février" 2022.

.@LacombeKarine1 : "On est nombreux à attendre l'extension de la troisième dose au-delà des catégories à risque" #le79inter pic.twitter.com/1MpSF3mBFv — France Inter (@franceinter) November 9, 2021

A la suite de l'annonce de cette allocution, ce sont plus de 63 000 rendez-vous qui ont été pris via la plateforme Doctolib pour se faire administrer une troisième dose de vaccin anti-Covid. Pour rappel : sur environ 7,7 millions de Français éligibles, seuls 3,4 se sont fait vacciner pour la troisième fois. Vendredi 5 novembre, Jean Castex, alors en déplacement à Montpellier (Hérault), exhortait à "une mobilisation générale autour de la vaccination" face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. "On n'est pas sortis de l'épidémie, ni en France ni ailleurs, l'heure n'est pas venue de baisser la garde", avait alors appuyé le Premier ministre.

Dans un premier temps, la Haute autorité de Santé avait "déconseillé" d'utiliser le vaccin Moderna pour la dose de rappel. Pour justifier cette décision, la HAS s'était appuyée sur une étude scandinave mettant en avant le risque de myocardite pour les personnes de moins de 30 ans. "Les annonces de diverses autorités sanitaires ont mis en lumière les inconnues qui demeurent sur la dose et la population cible pour le rappel par Spikevax (vaccin Moderna, NDLR) et justifient d'attendre que l'instance européenne apporte les précisions attendues dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen".

Après étude, le vaccin Moderna a finalement reçu l'aval de l'EMA. "Les données ont montré qu'une troisième dose de Spikevax administrée six à huit mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des niveaux d'anticorps chez les adultes dont les niveaux d'anticorps diminuaient", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué.

Nouveau durcissement du gouvernement dans la campagne de vaccination ? Selon la ministre du Travail Elisabeth Borne interrogée par Europe 1 le vendredi 15 octobre dernier, le retrait du pass sanitaire pourrait être acté en cas de refus de la 3e dose. "C'est quelque chose qu'on regarde mais ce n'est pas décidé aujourd'hui" avait-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "On sait que l'immunité baisse fortement au bout de six mois, donc il faut absolument faire cette troisième dose". Début septembre, le ministère de la Santé assurait à L'Info qu'une "personne éligible à une dose de rappel conservera un pass valide en 2/2. Si la personne fait une troisième dose, elle aura un nouveau pass sur lequel il sera marqué 3/3. Mais l'ancien restera valable".

Depuis le 5 mai, les personnes immunodéprimées doivent recevoir trois doses du vaccins conformément à l'avis du 22 avril 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale. Pour rappel, il s'agit des personnes :

ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques

sous chimiothérapie lymphopéniante

traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima)

dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés;

au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

(depuis le 18 juin) atteintes de leucémie lymphoïde chronique ou de certains types de lymphomes traités par antiCD20.

Actée, cette 3e dose est nécessaire pour les soignants, selon le Monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer "parce qu'ils sont plus exposés que les autres du fait de leur travail, et parce que l'augmentation fantastique des anticorps induite par la troisième dose fait que l'on transmet probablement moins la maladie. Ces deux arguments plaident en faveur du rappel pour eux."

Sur son site, le ministère de la santé et des solidarités détaille le public éligible à une dose de rappel. Les résidents des EHPAD, les plus de 65 ans, les personnes à très haut risque de forme grave, les personnes atteintes de comorbidité(s), les personnes sévèrement immunodéprimées, les professionnels de santé et l'ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, ainsi que les personnes appartenant à l'entourage des immunodéprimées âgées de plus de 18 ans, sont concernés.

Lors d'une interview accordée à RTL, Jean Castex a donné des précisions sur le calendrier de la 3e dose, évoquant un relancement de la campagne dans les Ehpad le 12 et le 13 septembre. Les plus de 65 ans pourront reprendre rendez-vous " dès début septembre ", ajoute le chef du gouvernement, rappelant qu'un délai de 6 mois doit toutefois être respecté entre la deuxième et la troisième dose. Pour le moment, cette 3e dose n'est pas étendue à l'ensemble de la population. Une bonne décision pour Alain Fischer, comme il explique dans une interview pour Ouest France. "Nous le réservons aux plus de 65 ans et aux malades chroniques ou aux personnes obèses parce que la protection du vaccin contre les formes graves de la maladie ont tendance à s'estomper chez les plus fragiles passé six mois. Le rappel est justifié pour eux, qui représentent 24 millions de personnes. Si la circulation du virus reste contenue, il n'y a pas de raison à ce stade de prévoir un rappel pour tous. On pourrait le faire rapidement en cas de rebonds, la mémoire immunitaire pouvant être facilement réveillée par un rappel, même très longtemps après le vaccin."

Sur son site, le ministère de la santé et des solidarités indique effectivement qu'un délai de six mois entre la dernière injection du schéma initial et la dose de rappel doit être observé. Les personnes ayant déjà reçu le vaccin Janssen doivent attendre quatre semaines après la dernière injection du schéma initial de vaccination.

Comme pour la vaccination actuelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur les plateformes dédiées comme Doctolib qui lance la prise de rendez-vous dès le lundi 30 août pour des premières injections prévues le 1er septembre. Vous pouvez également prendre rendez-vous chez votre médecin ou à la pharmacie la plus proche.

Pour les Ehpad, c'est sur une plate-forme spécifique que les structures peuvent, à raison de deux jours par semaine, commander le vaccin. Pour l'organisation, les responsables d'Ehpad estiment qu'il suffit de deux infirmières et quatre auxiliaires de vie, sur deux ou trois jours, pour gérer une centaine de résidents.

Pfizer a dévoilé des résultats très prometteurs de la phase 3 de son essai clinique sur la 3e dose. Selon les conclusions des scientifiques, une 3e dose serait efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques de la maladie. "L'essai clinique de phase 3, réalisé sur 10 000 personnes de plus de 16 ans, montre "une efficacité relative de 95,6% et un profil de sûreté favorable", selon un communiqué. "Ces résultats démontrent une fois de plus l'utilité des rappels dans nos efforts pour protéger la population contre cette maladie" a expliqué Albert Bourla, directeur général de Pfizer.

Faut-il en avoir peur ? D'après une étude américaine, publiée mardi 28 septembre, les premières études sur les personnes ayant reçu une troisième dose sont plutôt positives à ce jour. "Les doses de rappel sont pour le moment bien tolérées", ont souligné les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Si des effets secondaires ont été détectés, ils restent très similaires à ceux observés lors de la deuxième injection.

En effet, sur 20.000 personnes observées, 79% ont signalé une douleur localisée, notamment à l'endroit de la piqûre et 74% ont affirmé la présence d'une réaction "systémique", par exemple la fatigue. "La fréquence et le type d'effets secondaires étaient similaires à ceux observés après les deuxièmes doses de vaccins, et ils étaient la plupart du temps légers ou modérés, et de courte durée", a fait remarquer Rochelle Walensky, la directrice des CDC, lors d'une conférence de presse.