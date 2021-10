"3e dose vaccin Covid : un rappel pour tous ? Véran pose des conditions"

Invité de France Info, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas encore ouvert la porte à une 3e dose de vaccin pour l'ensemble de la population.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 12h00] Après les recommandations de la Haute autorité de Santé sur la 3e dose du vaccin contre le Covid pour les soignants et l'entourage de ces derniers... Le gouvernement va-t-il franchir le pas pour une 3e dose généralisée comme la recommande l'agence européenne du médicament ? Invité de France Info ce 13 octobre, Olivier Véran ferme encore la porte, mettant en avant certaines conditions. "Quand vous êtes plus jeune [que 65 ans], votre système immunitaire est plus mature et vous gardez au-delà de six mois un bon niveau de protection [contre le Covid]. Si les données devaient montrer que cela devait faiblir au bout de 10, 12, 15 mois, on dirait à la population générale de se faire vacciner."

Pour rappel donc, dans le dernier avis de la HAS, l'organisme réclame une dose de rappel pour l'ensemble des soignants mais également les proches des personnes immunodéprimées. Le ministre de la Santé a confirmé que le gouvernement allait s'aligner sur cet avis. "Nous mettons en œuvre l'avis de la HAS : l'ensemble des soignants seront concernés par la dose de rappel, comme les proches des personnes immunodéprimées. J'appelle toutes les personnes éligibles à faire rapidement leur dose de rappel." Olivier Véran a profité de son interview dans France Info pour faire un point sur les médecins non vaccinés, les estimant à environ 15 000. "On était à 0,9% du personnel qui n'était pas vacciné et qui était suspendu ou suspendable, on est descendu aujourd'hui à 0,6%, a précisé le ministre. Celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception."

Il venait de recevoir sa troisième dose. Pourtant, son pass sanitaire n'était plus valable. C'est la mésaventure qu'a connu un habitant du Doubs, comme l'a raconté L'Est républicain. Un couac simplement dû à une mise à jour de l'application Tous anti-covid qui n'avait pas été faite. Désormais, le pass sanitaire affichera 3/3 pour les personnes ayant reçu une triple dose. Celles éligibles ne souhaitant pas faire ce rappel pourraient-elles alors voir leur QR code devenir caduque ? Non, assure le ministère de la Santé, cité par L'Info : "une personne éligible à une dose de rappel conservera un pass valide en 2/2. Si la personne fait une troisième dose, elle aura un nouveau pass sur lequel il sera marqué 3/3. Mais l'ancien restera valable."

Depuis le 5 mai, les personnes immunodéprimées doivent recevoir trois doses du vaccins conformément à l'avis du 22 avril 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale. Pour rappel, il s'agit des personnes :

ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques

sous chimiothérapie lymphopéniante

traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima)

dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés;

au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

(depuis le 18 juin) atteintes de leucémie lymphoïde chronique ou de certains types de lymphomes traités par antiCD20.

Lors d'une interview accordée à RTL, Jean Castex a donné des précisions sur le calendrier de la 3e dose, évoquant un relancement de la campagne dans les Ehpad le 12 et le 13 septembre. Les plus de 65 ans pourront reprendre rendez-vous " dès début septembre ", ajoute le chef du gouvernement, rappelant qu'un délai de 6 mois doit toutefois être respecté entre la deuxième et la troisième dose. Pour le moment, cette 3e dose n'est pas étendue à l'ensemble de la population. Une bonne décision pour Alain Fischer comme il explique dans une interview pour Ouest France. "Nous le réservons aux plus de 65 ans et aux malades chroniques ou aux personnes obèses parce que la protection du vaccin contre les formes graves de la maladie ont tendance à s'estomper chez les plus fragiles passé six mois. Le rappel est justifié pour eux, qui représentent 24 millions de personnes. Si la circulation du virus reste contenue, il n'y a pas de raison à ce stade de prévoir un rappel pour tous. On pourrait le faire rapidement en cas de rebonds, la mémoire immunitaire pouvant être facilement réveillée par un rappel, même très longtemps après le vaccin."

La HAS a en revanche déjà indiqué ce 7 octobre qu'elle recommandait une 3e dose pour les soignants et l'entourage des soignants, une décision actée par le gouvernement.

Actée, cette 3e dose est nécessaire pour les soignants selon le Monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer "parce qu'ils sont plus exposés que les autres du fait de leur travail, et parce que l'augmentation fantastique des anticorps induite par la troisième dose fait que l'on transmet probablement moins la maladie. Ces deux arguments plaident en faveur du rappel pour eux."

Comme pour la vaccination actuelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur les plateformes dédiées comme Doctolib qui lance la prise de rendez-vous dès le lundi 30 août pour des premières injections prévues le 1er septembre. Vous pouvez également prendre rendez-vous chez votre médecin ou à la pharmacie la plus proche.

Pour les Ehpad, c'est sur une plate-forme spécifique que les structures peuvent, à raison de deux jours par semaine, commander le vaccin. Pour l'organisation, les responsables d'Ehpad estiment qu'il suffit de deux infirmières et quatre auxiliaires de vie, sur deux ou trois jours, pour gérer une centaine de résidents.

Une étude menée par l'organisme d'assurance maladie Maccabi en Israël démontre que la 3e du vaccin Pfizer serait efficace à 86% pour les personnes de plus de 60 ans. L'étude a comparé les résultats observés chez 149 144 personnes âgées de plus de 60 ans au moins une semaine après avoir reçu un rappel vaccinal, à celles de 675 630 autres qui n'avaient reçu que deux doses, en janvier ou février. Selon l'étude, 37 des personnes ayant reçu une troisième injection ont été testées positives au coronavirus, soit 0,24 pour 1 000, contre 1 064 chez celles qui n'avaient reçu que deux doses, soit 1,57 pour 1 000. Pour rappel, Pfizer et BioNTech avaient affirmé dans un communiqué que ce rappel permettait de " préserver et même dépasser les niveaux élevés de protection contre la souche originelle du coronavirus responsable du Covid et contre ses variants ", selon des données de son essai de phase 1.

Faut-il en avoir peur ? D'après une étude américaine, publiée mardi 28 septembre, les premières études sur les personnes ayant reçu une troisième dose sont plutôt positives à ce jour. "Les doses de rappel sont pour le moment bien tolérées", ont souligné les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Si des effets secondaires ont été détectés, ils restent très similaires à ceux observés lors de la deuxième injection.

En effet, sur 20.000 personnes observées, 79% ont signalé une douleur localisée, notamment à l'endroit de la piqûre et 74% ont affirmé la présence d'une réaction "systémique", par exemple la fatigue. "La fréquence et le type d'effets secondaires étaient similaires à ceux observés après les deuxièmes doses de vaccins, et ils étaient la plupart du temps légers ou modérés, et de courte durée", a fait remarquer Rochelle Walensky, la directrice des CDC, lors d'une conférence de presse.