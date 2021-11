3eme dose Covid : la vaccination obligatoire pour le pass sanitaire, les dates à retenir

3E DOSE. La vaccination contre le Covid-19 est bien l'arme privilégiée par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Sans une 3e dose de rappel, le pass sanitaire sera bientôt caduque. Voici le calendrier à avoir en tête.

La vaccination contre le Covid est un enjeu de santé publique majeur, elle est devenue un objectif sanitaire de tout premier plan. Jeudi 25 novembre 2021, Olivier Véran a annoncé e, conférence de presse la généralisation de la 3e dose (dite dose de rappel) contre le Covid-19. Ainsi, à partir du samedi 27 novembre, toutes les personnes de plus de 18 ans sont éligibles à une nouvelle injection du vaccin. Tous les majeurs peuvent se faire administrer cette dose de rappel désormais. Si elle n'est pas rendue obligatoire, ne pas la recevoir pourra entraîner la perte du pass sanitaire. Il faut d'ailleurs noter que la durée de validité des tests PCR qui permettent d'accéder au pass sanitaire sans vaccination est réduite à 24h (au lieu de 48h). Quel est le calendrier précisément fixé par le ministre de la Santé ? Toutes les explications.

Pourquoi une 3e dose de vaccin anti-Covid ?

"La part de Français en réanimation parle d'elle-même : les vaccinés sont dix fois moins présents que les non-vaccinés ", a fait savoir Olivier Véran en conférence de presse. "Là où la vaccination est plus faible, on enregistre les taux d'incidence et de cas graves les plus importants ", a-t-il ajouté, insistant sur un autre fait : "L'efficacité du vaccin va cependant diminuer avec le temps, phénomène classique " de tout vaccin. "La mémoire immunitaire n'est pas infaillible et un rappel est nécessaire . Celui-ci permet d'obtenir rapidement une nouvelle immunité très forte".

A partir de la date de la dernière injection reçue, toute personne majeure peut recevoir une dose de rappel. Elle dispose ensuite de deux mois pour l'effectuer, sans quoi le pass sanitaire sera désactivé. La mesure entrera en vigueur le samedi 15 janvier 2021. Ainsi, toutes les personnes ayant reçu leur dernière dose au 15 juin ou avant devront avoir fait leur rappel vaccinal au 15 janvier sous peine de perdre le document permettant d'accéder dans de nombreux lieux. Les plateformes de réservation d'un créneau telles que Doctolib sont d'ores et déjà opérationnelles afin de prendre un rendez-vous. Une fonctionnalité sera par ailleurs ajoutée sur l'application Tous Anti-Covid : un changement de couleur du pass sanitaire sera opéré pour prévenir de la fin de validité proche du document si le rappel n'a pas été effectué. Olivier Véran a par ailleurs précisé que, contamination ou non, le rappel est pour tous les Français de plus de 18 ans.

J'ai eu deux doses de vaccin et je n'ai pas eu le Covid : 5 mois après la 2eme dose

J'ai été infecté puis j'ai reçu une dose de vaccin : 5 mois après la dose unique

J'ai eu une dose puis j'ai été infecté par le Covid au moins 15 jours après : 5 mois après l'infection

J'ai eu une dose, j'ai été infecté par le Covid moins de 15 jours après, puis j'ai reçu une deuxième dose : 5 mois après la 2eme dose

J'ai reçu deux doses puis j'ai été infecté par le Covid : 5 mois après l'infection

J'ai été infecté par le Covid puis j'ai reçu deux doses : 5 mois après la 2eme dose

La 3ème dose du vaccin contre le Covid est-elle obligatoire ?

La 3ème dose du vaccin contre le Covid-19 n'est pas obligatoire. Depuis les propos d'Olivier Véran le 25 novembre dernier elle est en revanche nécessaire pour toutes les personnes majeures souhaitant conserver leur pass sanitaire cinq mois après avoir été vaccinées.

Comme lorsque la campagne de vaccination a été en plein essor en début d'année, il est possible de se faire vacciner à divers endroits. Jeudi, Olivier Véran a expliqué que "nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants", en dénombrant environ 11000 partout en France, et rappelé que les médecins, les pharmacies, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes ou encore les laboratoires de biologie sont habilités à administrer le vaccin.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre sur les plateformes habituelles, telles que Doctolib, ou de téléphoner auprès d'un professionnel de santé, afin de réserver un créneau.

Moderna, effets secondaires et 3ème dose

Dans un premier temps, la Haute autorité de Santé avait "déconseillé" d'utiliser le vaccin Moderna pour la dose de rappel. Pour justifier cette décision, la HAS s'était appuyée sur une étude scandinave mettant en avant le risque de myocardite pour les personnes de moins de 30 ans. "Les annonces de diverses autorités sanitaires ont mis en lumière les inconnues qui demeurent sur la dose et la population cible pour le rappel par Spikevax (vaccin Moderna, NDLR) et justifient d'attendre que l'instance européenne apporte les précisions attendues dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen".

Après étude, le vaccin Moderna a finalement reçu l'aval de l'EMA. "Les données ont montré qu'une troisième dose de Spikevax administrée six à huit mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des niveaux d'anticorps chez les adultes dont les niveaux d'anticorps diminuaient", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué.