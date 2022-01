"3eme dose de vaccin Covid : Pfizer ou Moderna ? Obligatoire ? Pour qui ?"

3E DOSE. Plusieurs changements dans la campagne de rappel de la vaccination contre le Covid-19 ont récemment été annoncés par le gouvernement avec notamment les délais raccourcis entre la primo-vaccination et le rappel, la positivité au Covid-19 et la 3ème dose, son efficacité... L'internaute fait le point.

[Mis à jour le 7 janvier 2021, à 12h03] La campagne de vaccination s'accélère encore. Le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a annoncé dans le Journal du Dimanche, le 2 janvier dernier, que le délai entre primo-vaccination et dose de rappel sera de quatre mois maximum, contre sept aujourd'hui, dès le 15 février prochain. Une nouvelle mesure, qui vise à accentuer la pression sur les personnes non-vaccinées et à renforcer la stratégie du gouvernement consistant à miser sur la vaccination et le rappel de vaccination contre le Covid-19 pour lutter contre le virus. "Nous avons décidé de faire évoluer ces règles, mais en laissant à chacun le temps de faire son rappel : à partir du 15 février, il faudra l'effectuer quatre mois – et non plus sept – après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet" a indiqué Olivier Véran avant d'ajouter que "dans ce parcours, une infection équivaudra toujours à une injection. Cela veut dire qu'une personne qui a ses deux doses, n'a pas encore fait son rappel mais a été récemment contaminée par le virus répond aux conditions posées".

Un nouveau changement dans la campagne de rappel pour accélérer la mise en place du pass vaccinal. "Pour que chacun puisse avoir son pass vaccinal le 15 février, je fixe donc l'objectif collectif le plus ambitieux de l'histoire de la vaccination dans notre pays : ensemble, nous devons atteindre en cinq semaines au moins 25 millions d'injections. Soit en moyenne près de 5 millions d'injections par semaine. Ce serait un exploit logistique jamais vu", a commenté le ministre de la Santé. Un défi vraiment réalisable ? "Nous allons recevoir en janvier 13 millions de doses de Pfizer et 25 millions de doses de rappel de Moderna. À côté des centres de vaccination, des pharmaciens, des médecins de ville et des sages-femmes, nous allons encore accroître notre effort avec le renfort des pompiers, des militaires, des associations de sécurité civile, des secouristes…", a soutenu Olivier Véran.

Un nouveau levier accélérateur de la campagne de rappel vaccinal qui pourrait potentiellement bientôt être rejoint par une mesure supplémentaire, celle de la mise en place d'une 4e dose pour compléter son schéma vaccinal. Là où Israël l'a d'ores et déjà adoptée pour les 60 ans et plus et les immunodéprimés, elle n'est, pour l'heure, qu'envisagée en France - bien qu'Olivier Véran assurait, ce lundi 3 janvier au micro de Franceinter, que "quand on aura les données d'Israël, j'imagine qu'on bougera", expliquant que "la question d'une nouvelle dose de vaccin va se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays, les personnes immunodéprimées ou très âgées".

Vous avez été positif au Covid-19 après votre primo-vaccination, quand faire votre rappel ?

Vous avez été infecté après votre primo-vaccination et ne savez pas si la dose de rappel s'applique à vous ? Selon les prérogatives gouvernementales, c'est le cas ! Effectivement, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran l'avait indiqué le 25 novembre 2021 : "Pour ceux qui ont été infectés, la règle est simple : une infection = une injection. Si vous avez été infecté et que vous avez eu votre dernière injection il y a plus de 5 mois [3 mois depuis le 28 décembre, ndlr], faites-vous vacciner avec le rappel".

Quel vaccin choisir entre Pfizer et Moderna pour sa 3ème dose ?

Une question revient souvent, peut-on choisir avec quel produit se faire vacciner. Cela dépend : tous les lieux de vaccination n'offrent pas les mêmes possibilités de choisir son vaccin entre le Pfizer et le Moderna. Début décembre, la France a disposé de beaucoup plus de doses de Moderna (20 millions) que de Pfizer (6 millions). De plus, il faut savoir qu'un flacon de Pfizer contient sept doses administrables, alors que ceux de Moderna en contiennent entre 20 et 24 doses. Très utilisé dans les centres de vaccination, vous avez donc plus de chances de vous faire vacciner avec le produit du laboratoire Moderna.

La Haute Autorité Sanitaire (HAS) précise que quel que soit le vaccin primoinjecté, la dose de rappel doit se faire par l'injection d'un vaccin à ARN messager, donc soit le produit développé par Pfizer, soit celui de Moderna.

Pour les moins de 30 ans, il faut se faire injecter sa dose de rappel avec le vaccin Pfizer. "Dans la population de moins de 30 ans, le risque de myocardite apparaît environ 5 fois moindre pour le vaccin Comirnaty de Pfizer comparativement au vaccin Spikevax de Moderna chez les 12-29 ans", a indiqué la HAS dans un communiqué, publié le 8 novembre.

Si vous avez plus de 30 ans, vous avez le choix en ce qui concerne la troisième injection contre le Covid-19 entre Pfizer et Moderna. En revanche, en termes d'efficacité, le produit développé par Moderna, "dont l'efficacité vaccinale semble légèrement meilleure" est recommandé pour les personnes de plus de 30 ans pour la dose de rappel, notamment pour les personnes à risque de forme grave.

Face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 en France, Jean Castex a annoncé lors d'une conférence de presse, ce lundi 6 décembre, l'ouverture de la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans à risque de développer des formes graves. La campagne de vaccination pour ce groupe de personnes sera ouverte dès ce mercredi 15 décembre.

Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une dose supplémentaire de vaccin dès 5 mois après la dernière dose du schéma vaccinal initial ou après une infection Covid-19 avérée si celle-ci a eu lieu après la vaccination. En cas d'infection survenue après la deuxième dose, la troisième dose reste nécessaire : elle doit être réalisée dans un délai de 5 mois minimum et jusqu'à 6 mois et 4 semaines après l'infection. Ces délais devraient passer à 4 mois le 3 janvier 2022 comme l'a annoncé Jean Castex vendredi 17 décembre.

Cette dose de rappel, souvent définie comme un booster, est destinée à maintenir un niveau de protection élevé en stimulant une nouvelle fois le système immunitaire. En effet, l'immunité obtenue par la vaccination diminue progressivement à partir du sixième mois même si elle reste efficace contre les formes graves. Face au variant Delta, particulièrement contagieux, l'efficacité des vaccins face au taux de transmission de la maladie avait déjà diminué de 40 % selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'émergence récente du variant Omicron (classé comme préoccupant par l'OMS) tend également à un rappel vaccinal chez tous les adultes.

Nombreux s'interrogent sur le délai d'efficacité de la dose de rappel. Le 9 décembre, Alain Fischer, qui coordonne la stratégie vaccinale de l'État contre la pandémie de Covid-19, avait répondu à cette question : "La protection conférée par la troisième dose apparaît sept jours après le rappel, et non au bout de 48 heures. Il faut du temps pour que les cellules se réactivent et que la réponse immunitaire se réenclenche. Elle continue de monter après une semaine", avait-il précisé.

Quid de l'efficacité de la dose de rappel contre le variant Omicron ? Si les premières études transmises par les laboratoires suggèrent qu'un schéma vaccinal anti-Covid complet est probablement moins efficace contre le nouveau variant, la troisième dose semble permettre aux anticorps de "regagner une capacité de neutralisation du virus plus importante", indique l'Inserm, l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Concernant les décès, la Drees a récemment publié un rapport dans lequel elle indique que, si "la protection vaccinale contre les décès dans les premiers mois suivant l'obtention d'un schéma complet est élevée pour toutes les classes d'âge, comprise entre 90% et 95%", cette protection contre les décès "s'atténue ensuite au fil du temps après l'obtention du schéma complet jusqu'à descendre autour de 80%"...pour remonter à environ 98% après l'injection du rappel aux personnes "dont le statut complet remonte à plus de 6 mois".

Comme lorsque la campagne de vaccination a été en plein essor en début d'année, il est possible de se faire vacciner à divers endroits. Olivier Véran a expliqué que "nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants", en dénombrant environ 11 000 partout en France, et rappelé que les médecins, les pharmacies, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes ou encore les laboratoires de biologie sont habilités à administrer le vaccin.

Tout est ainsi mis en place par l'exécutif pour inciter à la vaccination et au rappel, dans un contexte de forte reprise de la circulation du Covid-19 et d'inquiétude autour du nouveau variant. A cet effet, si vous faites partie des publics éligibles, vous pouvez prendre rendez-vous via des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, comme Doctolib, Vitemadose ou encore KelDoc. Vous pouvez également consulter les listes de centres de vaccination à proximité de chez vous sur Maiia et Santé.fr, ou encore sur le site internet de votre ville. Enfin, vous pouvez contacter le 0 800 009 110 afin de réserver un créneau de vaccination - si vous êtes à l'étranger, vous pouvez, à cet effet, contacter l'Ambassade ou le consulat de votre lieu de résidence.

Vous souhaitez faire faire votre dose de rappel mais craignez les effets secondaires de celle-ci ? Pas d'inquiétude : les effets secondaires recensés pour la dose de rappel sont sensiblement les mêmes que ceux expérimentés lors de l'injection de la 2ème dose. Autrement dit, au-delà d'une légère douleur au bras, vous ressentirez probablement une fatigue plus ou moins importante, des maux de tête, des douleurs musculaires, des courbatures et peut-être de la fièvre. Sur Ouest-France, la Dr Muriel Alvarez, infectiologue en charge de la cellule de crise Covid au CHU de Toulouse, a précisé : "On ne trouve pas d'effets secondaires autres que ce qui avait déjà été constaté lors de l'administration des premières et secondes doses. Les effets secondaires principaux qui sont rencontrés sont mineurs, dits immunogènes, c'est-à-dire liés à notre réaction face au vaccin : de la fièvre, des courbatures, des céphalées – comme si on était un peu malade en fait — et qui disparaissent 24 heures plus tard, voire quelques jours après".

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) confirme, pour sa part, que les effets indésirables récurrents faisant suite à l'injection du rappel du vaccin anti-Covid sont principalement une douleur au point d'injection et / ou une réaction au point d'injection (rougeur, urticaire, gonflement, de la fatigue, des céphalées, des douleurs à l'estomac, des douleurs articulaires, des arthralgies, de la fièvre, des myalgies, des frissons, des diarrhées, des nausées voire des vomissements, de l'insomnie, une transpiration excessive, des sueurs nocturnes, une diminution de l'appétit, une sensation de faiblesse ou de manque d'énergie ou une somnolence, une douleur aux extrémités (mains, pieds), un gonflement des ganglions lymphatiques, des malaises, des démangeaisons au point d'injection, des vertiges, une hypoesthésie (diminution du toucher ou de la sensation).