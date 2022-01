4eme dose de vaccin Covid : bientôt en France ? Qui serait éligible ?

4E DOSE. L'exécutif prépare déjà les esprits à une 4e dose de vaccin contre le Covid-19, répétant n'attendre plus que le feu vert des autorités sanitaires.

Alors qu'Israël, le Chili et le Danemark ont d'ores et déjà autorisé l'injection d'une quatrième dose de vaccin anti-Covid, la France semble se diriger elle aussi vers ce nouveau booster vaccinal, lentement mais sûrement. Ce jeudi 13 janvier, à propos de la vaccination avec une quatrième dose des personnes âgées, la ministre déléguée chargée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon a déclaré sur Sud Radio que l'exécutif attendait "les avis d'autorités scientifiques mais [que] rien n'est fermé". Et d'ajouter : "Si on décidait que le vaccin n'est plus assez efficient au bout de six mois pour les personnes âgées, peut-être qu'on mettra en place un tel rappel. On attend une réponse assez rapidement et on regarde ce qui se passe ailleurs : au Danemark, par exemple, ils vont commencer. Il n'y a pas de blocage chez nous, nous avons les doses nécessaires et on pourrait commencer à partir du mois de mars".

Le 11 janvier dernier, c'était Olivier Véran qui rappelait, au cours d'un point presse, que l'exécutif était suspendu aux avis des "autorités scientifiques" : "La quatrième dose, elle est encore en discussion, il est encore trop prématuré pour se prononcer sur le sujet", avait-il déclaré. Et d'ajouter : "Dans les autres pays européens, on est tous à peu près au même stade sur ces questions, en attente de position des autorités scientifiques". Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux du Premier ministre, invité de BFMTV/RMC, le 6 janvier dernier : Jean Castex indiquait effectivement sans détour que "dès que nos autorités sanitaires auront dit oui, [...] nous irons" vers la quatrième dose. Dans quel calendrier ? Qui serait concerné ? Ces questions ne sont, pour l'heure, pas tranchées car le processus de la délivrance d'une autorisation pour la nouvelle injection n'est pas encore allé à son terme. Cependant, le locataire de Matignon a évoqué une administration progressive selon les tranches d'âge et les risques encourus par les administrés immunodéprimés. De quoi poursuivre dans la même lignée que les précédentes doses, avant une ouverture probablement généralisée. S'il a assuré que "nous sommes prêts", Jean Castex et l'exécutif attendent cependant les conclusions scientifiques pour accélérer sur le dossier, notamment celles réalisées en Israël qui a ouvert la 4eme dose aux plus de 60 ans et au personnel soignant. Si les premiers éléments ont déjà été rendus publics, les études doivent se poursuivre au moins six mois encore, les résultats obtenus étant déjà ambivalents entre eux (lire plus bas).

Olivier Véran avait déjà évoqué dès le 3 janvier sur France Inter que "la question [allait] se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays, les personnes immunodéprimées, les personnes très âgées qui sont à trois, quatre mois de leur rappel". Début décembre, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait mis le sujet sur la table devant la commission des Affaires sociales du Sénat : "Il est possible que nous ayons besoin, à un moment donné, d'une quatrième dose".

Vers une 4eme dose de vaccin contre le Covid en France, comme en Israël ?

Le dossier devrait donc prochainement arriver sur la table. Pour l'heure, les organes décisionnaires "discute[nt] avec les scientifiques", a précisé Olivier Véran. Surtout, la France souhaite d'abord observer l'efficacité de la quatrième en dose en Israël, qui l'a ouverte depuis le début de l'année aux plus de 60 ans ainsi qu'au personnel médical, après un rétropédalage. Fin décembre, le Premier ministre du pays du Moyen-Orient avait en effet annoncé ouvrir la vaccination à ces deux publics ainsi qu'aux personnes fragiles, avant de la suspendre le 30 décembre. En cause, l'absence d'une étude vérifiant si le variant Omicron n'offrait pas une immunité aux personnes l'ayant contracté, épargnant ainsi la population d'une nouvelle injection. Une étude clinique a ainsi été menée sur des soignants, aboutissant à l'autorisation de mise sur le marché d'une 4e dose de Pfizer.

"Cette hésitation reflète le fait que nous sommes encore dans une phase d'incertitude. Il faut se donner le temps, les semaines nécessaires devant nous, pour essayer d'évaluer au mieux sur le plan scientifique pour fonder une éventuelle décision de ce type", a expliqué Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, sur BFM TV le 3 janvier. "Quand on aura leurs données, j'imagine qu'on bougera", a, de son côté, commenté Olivier Véran. Aucun calendrier n'est donc publiquement étudié.

Cependant, dans les faits, un nouveau rappel a déjà commencé à être injecté en France, sur un public très particulier. C'est ce qu'a annoncé Alain Fisher, indiquant que "pour les personnes très immunodéprimées, on est déjà à la 4e dose depuis un bon moment". Sans pour autant évoquer un élargissement progressif selon les tranches d'âge ou spécificités médicales, voire d'une ouverture généralisée. Olivier Véran a toutefois prévenu : "Si on a un vaccin qui est sûr, efficace et qui devait nous protéger dans la durée, nous prendrions hélas cette habitude d'avoir des rappels de temps en temps".

Quelle efficacité pour la 4eme dose de vaccin contre le Covid ?

Si plusieurs études scientifiques montrent la perte d'efficacité des doses de vaccin contre le Covid-19 au fil du temps, les bénéfices octroyés par une quatrième injection seraient-ils réels ? Une première étude a été menée en Israël début janvier, dans un centre hospitalier, auprès de 150 soignants. Tous avaient reçu leur troisième dose il y a au moins quatre mois. Mardi 4 janvier 2022, les premiers résultats ont été annoncés : "les anticorps ont été multipliés par cinq, ce qui indique que le vaccin fonctionne et offre une protection contre les complications graves". Des premières données encourageantes qui, pour l'heure, n'indiquent en rien la durée de vie de ces anticorps.

Car de nouveaux résultats, rapportés par la chaîne de télévision i24News jeudi 6 janvier, évoquent une efficacité "décevante", avançant par ailleurs que le gouvernement israélien attend encore avant d'ouvrir ce second rappel à toute la population. L'étude doit encore être menée durant six mois.