"4eme dose de vaccin Covid : un 2e rappel pour tous très bientôt ?"

4E DOSE. Alors que les cas de Covid-19 repartent à la hausse, des messages d'incitation à recevoir une nouvelle dose de vaccin sont lancés par plusieurs responsables. Tous les Français vont-ils devoir retourner se faire vacciner ?

Elle n'est plus dans toutes les têtes et à la une de l'actualité. Mais la vaccination contre le Covid-19 ne doit pas être définitivement oubliée. C'est en tout cas le sens du message du gouvernement depuis plusieurs jours, qui appelle à la vigilance face à l'augmentation des cas de Covid-19 recensés par Santé publique France. Un discours de prévention à l'attention des personnes les plus fragiles, martelé par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, la Première ministre, Elisabeth Borne, ou encore tout dernièrement par Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique.

Ce jeudi 30 juin 2022, ce médecin a appelé à "se faire vacciner avec la 4e dose dès maintenant sans attendre septembre/octobre si vous avez plus de 60 ans et si vous avez un certain nombre de facteurs de risques. Parce que ces vaccins existent, sont efficaces contre le variant BA.5 sur les formes graves." Des propos qui font échos à ceux de Brigitte Bourguignon, tenus lundi matin sur RTL, au sujet de la dose de rappel. "Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours le fassent très vite", a lancé la future ex-ministre, qui sera remplacée au gouvernement après sa défaite aux législatives. Au 20 juin, environ un tiers seulement des 60 ans et plus éligibles à la seconde dose de rappel l'avait reçue selon Santé publique France.

Qu'est-ce que la 4e dose de vaccin contre le Covid-19 ?

1ere, 2e, 3e, 4e, dose de rappel… Autant de termes qui sont souvent évoqués lorsqu'il est question de la vaccination contre le Covid. Mais comment s'y retrouver sans se perdre ? La 1ere et la 2e dose étaient le point de départ de la campagne de vaccination, permettant de compléter son schéma vaccinal initial. Puis, pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées, une 3e, puis une 4e dose de vaccin peut leur être injectée. A ce sujet, on parle également de 1ere et 2e dose de rappel.

Une 4e dose de vaccin contre le Covid-19, pour qui ?

La possibilité de se faire administrer une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 remonte à début janvier, avant d'être élargie mi-mars. A ce stade, ce 2e rappel est ouvert aux personnes immunodéprimées, leurs proches, et à celles âgées de 60 ans et plus. Cependant, il faut respecter un délai depuis sa dernière injection avant de pouvoir prétendre à recevoir une nouvelle dose de vaccin : trois mois pour les personnes immunodéprimées et celles âgées de 80 ans et plus ; six mois pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.

Une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 va-t-elle être généralisée ?

C'est la grande interrogation. Alors que dans sa stratégie de vaccination, le gouvernement a ouvert petit à petit, par tranche d'âge, l'accès aux vaccins, en sera-t-il de même avec la 4e dose (2e dose de rappel) ? "On y viendra probablement" a répondu Brigitte Bourguignon le 27 juin, sans pour autant, à ce stade, évoquer de calendrier précis, de critères ou même de contraintes à ce sujet. Rappelons qu'en janvier, la validité du pass vaccinal était conditionnée à l'injection d'une dose de rappel.