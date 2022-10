Changement d'heure : on passe encore à l'heure d'hiver ce week-end, et ça va faire mal !

Ce week-end, les Français passeront à l'heure d'hiver 2022. Le changement d'heure d'octobre leur fera gagner une heure de sommeil mais perdre une heure d'ensoleillement. Et ce passage à l'heure d'hiver 2022 n'est pas sans conséquence sur l'organisme

Préparez vos montres, le changement d'heure est imminent. Ce week-end, nous dormirons une heure supplémentaire : lorsque la petite aiguille atteindra 3h du matin, il sera en réalité de nouveau 2h. Si certains se réjouissent déjà de cette heure de sommeil en plus, le passage à l'heure d'hiver impacte nos habitudes et influe sur notre quotidien. Avec ce recul d'une heure dans la nuit de ce samedi à dimanche, nous perdons une heure d'ensoleillement naturel, ce qui signifie pour nombreux Français, arriver au travail de nuit et y repartir... de nuit.

L'heure d'hiver influe donc sur le moral des Français et cette baisse de motivation a été expliquée par la psychologue Patricia Mozdzan sur Radio Classique : "Nous perdons une heure de soleil et donc le passage à l'heure d'hiver peut favoriser la dépression saisonnière associée au manque de lumière. Elle toucherait 15% de la population". Des effets négatifs peuvent donc se faire ressentir sur notre métabolisme.

Le changement d'heure réduit le temps de sommeil

Selon une étude de 2012 de l'universitaire Yvonne Harrisson, de l'École de sciences naturelles et de psychologie de Liverpool (Université John Moores), le changement d'heure a en réalité tendance à réduire notre temps de sommeil sur le long terme. Nous gagnons une heure de sommeil dans la nuit du changement d'heure automnal, mais l'étude révèle que dans les cinq jours suivants ce changement d'heure, notre rythme de sommeil est perturbé, nous sommes ainsi plus fatigués. Selon cette étude, "la fragmentation accrue du sommeil et la latence du sommeil ont un effet cumulatif de perte de sommeil, au moins pendant la semaine suivante, voire plus longtemps". "La transition automnale est souvent présentée comme un gain d'une heure de sommeil, mais il y a peu de preuves d'un sommeil supplémentaire cette nuit-là", écrit encore la chercheuse, qui indique que "l'effet cumulé de cinq jours consécutifs d'heures de lever plus tôt après le changement d'automne suggère à nouveau une perte nette de sommeil sur la semaine".

Outre une fatigue accrue, le manque de visibilité sur la route est aussi une conséquence de ce changement d'heure d'été à l'horaire hivernal, avec une heure d'ensoleillement en moins en fin de journée voire en fin d'après-midi. Dans un communiqué de presse de la Sécurité routière publié ce mercredi 26 octobre, il est indiqué qu'un pic d'accidentalité est observé chaque année après le week-end du changement d'heure. Il est important de rester vigilant d'autant que des données de l'ONISR, recueillies entre 2015 et 2019, alertent sur le nombre d'accidents impliquant un piéton. Ceux-ci augmentent de manière récurrente de +42% en novembre, par rapport au mois d'octobre. Il est donc fortement recommandé de porter des vêtements réfléchissants et de doubler de vigilance sur la route, aussi bien en tant que conducteur que piéton.