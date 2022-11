C'est fou, le Samsung Z Galaxy Flip 4 à moins de 700 euros !

BLACK FRIDAY SAMSUNG FLIP 4. La dernière référence des smartphones pliables, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est en promo pour le Black Friday ce vendredi. Le téléphone tout juste sorti s'affiche à prix cassé.

Non vous ne rêvez pas, le dernier Samsung Galaxy Z Flip 4 est bien en (grosse) promo ce vendredi, jour de Black Friday 2022 ! Equipé d'un puissant processeur avec Snapdragon 8+ Gen 1, l'une des puces les plus puissantes embarquée dans un smartphone, Le Flip 4 dispose d'un capteur photo amélioré par rapport au Flip 3, d'un traitement logiciel optimisé et d'une autonomie encore renforcée avec sa batterie 3700mAh. La recharge rapide garantit une autonomie portée à 50% en 30 minutes seulement. Présenté au-dessus de 1000 euros à sa sortie à la rentrée, le Galaxy Z Flip 4 s'affiche pour ce Black Friday aux alentours des 700 euros pour sa version 128 Go couleur Graphite ! Un sacré bon plan spécial Black Friday...

Et si vous avez encore besoin d'être convaincu, sachez que ce Galaxy Z Flip 4, qui incarne le savoir-faire de Samsung sur les smartphones pliables, avait particulièrement séduit la rédaction cet automne au moment de son arrivée pour un test en bonne et dûe forme. Notre expert lui a fait la vie dure (voir le test du Samsung Galaxy Z Flip 4) et reconnu son rang de référence du marché, ne déporant finalement que la chauffe du processeur en utilisation intensive et une autonomie globale tout juste suffisante.