Covid-19, grippe... Le retour des mesures barrières pour les fêtes de fin d'année ?

Face aux cas de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, les professionnels de santé recommandent d'adopter de nouveau certains gestes barrières avant et pendant les fêtes de fin d'année pour éviter de trop nombreuses hospitalisations.

Avec l'arrivée de l'hiver, le Covid-19 reprend du poil de la bête et le nombre de contaminations comme celui des hospitalisations grimpent peu à peu selon les rapports hebdomadaires de Santé publique France. Avec plus de 4 200 hospitalisations entrainée par le virus en sept jours et à un peu plus d'un mois de Noël, il faut s'attendre à voir les mesures barrières s'inviter aux fêtes de fin d'année. Un scénario d'autant plus plausible qu'aux cas de Covid-19 s'ajoutent les nombreux cas de bronchiolite et l'arrivée de la grippe. Tous ces virus hivernaux font planer le risque d'une surcharge de patients dans les services hospitaliers déjà éprouvés et toujours fragilisés par les séquelles de la pandémie. L'hôpital se trouve déjà dans une "conjonction très particulière, sans compter la circulation d'autres virus hivernaux", selon le description de Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, auprès de BFMTV. Les médecins expliquent toutefois que la période des fêtes pourra se passer sans (trop de) difficulté si chacun renoue avec les bonnes habitudes, comprenez quelques gestes barrières.

Des mesures barrières contre le Covid-19 à Noël ?

Si la tendance du Covid-19 à circuler plus facilement durant l'hiver, comme beaucoup d'autres virus respiratoires, a été prouvée, Noël est d'autant plus une période propice à une augmentation des contaminations. Cela pour deux raisons : le regroupement de plusieurs personnes dans une pièce non aérée et le brassage de population pour les retrouvailles familiales qui facilitent la transmission du virus. La vaccination et l'immunité ont permis de réduire les risques de la maladie mais l'épidémiologiste Mircea Sofonea rappelle que le Covid-19 "est toujours présent" et que certaines personnes fragiles en "meurent encore" si les dispositions suffisantes ne sont pas prises.

Pour limiter le nombre de contaminations au Covid-19 mais aussi aux autres virus hivernaux, les professionnels de santé invitent dès à présent à renouer avec les mesures sanitaires les plus basiques, à savoir la distanciation sociale, le lavage régulier des mains et même le port du masque en cas de grande proximité ou dans les lieux mal ventilés. Des gestes qui ne sont pas sans rappeler les injonctions faites pendant la pandémie de Covid-19 et qui ont depuis abandonnés par la majorité de la population. Le port du masque par exemple s'il est recommandé n'est plus la norme dans les lieux clos, pourtant il permet de protéger les autres contre tous les virus respiratoires. "On n'a pas assez expliqué que le masque était une protection pour les autres infections respiratoires de l'automne et de l'hiver", a d'ailleurs répété l'infectiologie Benjamin Davido, toujours sur l'antenne de BFMTV. Quant à l'épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel, il insiste pour dire qu'il "faut utiliser les outils" pour lutter contre les épidémies.

Des recommandations pour les fêtes

Aucune consigne ou contrainte ne devrait être édictée pour les fêtes de la fin d'année 2022, en revanche les professionnels de santé émettent déjà des recommandations et beaucoup se rapprochent de celles rédigées par le Conseil scientifique en décembre 2021 :

Limiter le nombre d'invités

Aérer régulièrement les lieux

Respecter la distanciation sociale et le port du masque si nécessaire

S'assurer que tous les convives ou au moins les personnes fragiles ont reçu toutes les doses de rappel

Pratique un autotest ou un test antigénique le jour même, en particulier en cas de doute ou si des symptômes

Les épidémiologistes insistent aussi sur l'importance de recourir à la vaccination, aussi bien pour le Covid-19 que pour la grippe. Les deux campagnes sont menées de front depuis début novembre mais peinent à faire le plein selon les données de Santé publique France. Les personnes âgées et fragiles sont invitées à faire un rappel du vaccin contre le Covid1-19 six mois après la dernière injection ou trois mois après la contraction du virus. Quant à la grippe tout le monde, en particulier la population vulnérable, est invité à se faire vacciner surtout après deux hiver passés (presque) sans grippe et pendant lesquels l'immunité face au virus a drastiquement diminué.