La célèbre momie du Louvre sur le point d'être rendue aux Egyptiens ?

Au Louvre, la momie exposée fait partie des pièces phares. Ceci étant, une nouvelle loi aurait pu remettre en question sa présence dans le musée parisien.

Au musée du Louvre, certaines pièces sortent du lot. La Joconde notamment mais aussi la célèbre momie. De nombreux trésors égyptiens sont exposés dans le musée parisien mais la momie est une pièce unique. Elle a été découverte lors des fouilles à Assiout en 1903, selon le site du musée. Le musée ne compte d'ailleurs en réalité que cette unique momie de 166 cm dont l'état de conservation est exceptionnel. Elle est entourée de paquets de linge, de vases et d'objets de toilette. Elle arborait un magnifique collier en argent et des amulettes en faïence. Si vous souhaitez la voir, il faut se rendre dans l'aile Sully. Que deviendrait alors le musée sans cette incroyable momie ?

Une loi, entrée en vigueur en décembre dernier, aurait pu remettre en question sa présence au Louvre. Elle concerne la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Cette loi touche des établissements comme les musées, les universités, les services d'archéologie, les monuments...

Elle vise la restitution à des Etats étrangers de restes humains qui leur appartenaient, or la momie a été trouvée en Egypte. La loi s'établit dans un souci de "respect de la dignité de la personne humaine et des cultures et croyances des autres peuples", comme l'indique Vie publique.

La demande peut ainsi être formulée par un Etat sur un groupe humain qui étaient présents sur son territoire et dont les conditions de collecte portent atteinte au "principe de dignité" (trophée de guerre, vol, pillage, profanation de sépulture...) ou dont la conversation dans des collections contrevient "au respect de la culture et des traditions". Cette restitution n'est acceptée qu'à des fins funéraires et non d'exposition.

Mais pas de panique, vous pourrez encore admirer la momie au musée du Louvre. Pour être restitués, les restes humains doivent aussi être ceux d'une personne morte après l'an 1500, or la momie est bien plus ancienne. Elle date du IIIème ou IIème sicle avant JC, soit de l'époque ptolémaïque. Elle n'est donc pas concernée par cette nouvelle loi. Son identité reste d'ailleurs incertaine : il s'agirait d'un homme adulte. Certains lui prêtent le nom de Nenou et d'autres l'appellent Pachery. Qui que ce soit, la momie va donc rester là où elle est et n'est pas près de quitter le Louvre.