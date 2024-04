Un versement plus important de la Caf arrive ce mois-ci et peu le savent

De très nombreuses familles sont concernées par cette bonne nouvelle.

La Caisse des allocations familiales n'en a pas (encore ?) informé les bénéficiaires. Et pourtant, c'est une nouvelle dont tous les ménages concernés vont pouvoir se réjouir. Une des aides versée par la Caf a été augmentée depuis le 1er avril 2024, discrètement, laquelle bénéficie à environ 800 000 personnes sur tout le territoire. Une hausse naturelle -comme les autres allocations- puisqu'elle est liée à l'inflation enregistrée sur l'année précédente.

Parmi toutes les aides versées par l'Etat aux familles, une permet de les accompagner dans les premières années suivant l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Un chamboulement qui entraîne, notamment, d'importantes dépenses que tous les ménages ne sont pas en mesure de facilement assumer. C'est là que la Caf entre dans son rôle de soutien financier.

Dans ce cadre, de nombreux parents bénéficient du Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Un coup de pouce versé chaque mois pour aider à payer la garde d'un enfant. Qu'il soit placé dans une crèche, qu'il soit gardé à domicile ou chez une assistante maternelle, la Caf permet de baisser la facture mensuelle grâce à ce dispositif. Si le montant perçu varie en fonction des revenus, l'aide est versée à une très grande majorité de parents puisqu'il est possible de gagner 50 000 euros sur un an et de toucher de l'argent de la Caf.

Au début du mois, le montant alloué aux ménages qui bénéficient de cette allocation a augmenté, pour tous les différents modes de garde, de 4,6%, soit 15 à 20 euros environ en plus chaque mois. Ce qui représente 200 euros de hausse annuelle en moyenne. Voici, pour chaque mode de garde, combien vous allez recevoir en plus de la Caf dès ce mois-ci :

Assistante maternelle ou garde à domicile pour un enfant de moins de 3 ans : de 8,81€ à 23,28€ en plus par mois

Assistante maternelle ou garde à domicile pour un enfant de 3 à 6 ans : de 4,40€ à 11,64€ en plus par mois

Crèche familiale pour enfant de moins de 3 ans : de 23,48€ à 35,22€ en plus par mois

Crèche familiale pour enfant de 3 à 6 ans : de 11,74€ à 17,61€ en plus par mois

Micro-crèche pour enfant de moins de 3 ans : de 30,81€ à 42,55€ en plus par mois

Micro-crèche pour enfant de 3 à 6 ans : de 15,40€ à 21,28€ en plus par mois

Ce versement plus important de la Caf arrivera, comme à l'accoutumée, au moins deux jours après avoir fait la déclaration de salaire de votre salarié si vous employez quelqu'un. Sinon, cela sera versé directement à l'organisme qui garde votre enfant.

Selon les derniers chiffres de la Caisse des allocations familiales (en date de décembre 2022), 790 495 foyers bénéficient du dispositif partout en France. Généralement, les parents ont recours à un mode de garde jusqu'à l'âge de 3 ans puisque, ensuite, la scolarisation des enfants est obligatoire. Certains peuvent toutefois encore avoir recours à une assistante maternelle ou de la garde à domicile les soirs ou le mercredi.