Cette république cachée dans la République française a même son propre président

Drapeau, hymne, président, le Saugeais est une république dans la République.

Le Saugeais est une micronation perchée dans le Jura et qui a fêté ses 75 ans en 2022. Situé dans le Haut-Doubs, il rassemble 11 villages, recouvre 128 kilomètres carrés et regroupe 6500 habitants. L'histoire de cette république remonte au 12ème siècle quand l'abbaye augustine de Montbenoît a été édifiée. Alors que les moines avaient un cloitre, des villages ont été construits autour de l'abbaye pour loger les paysans et les artisans.

C'est en 1947, que le statut de république a fait son apparition suite à une plaisanterie. Louis Ottaviani, alors préfet du Doubs, a déjeuné à l'Auberge de l'abbaye. Le patron de l'établissement, Georges Pourchet, demande, sur le ton de l'humour, au préfet s'il est en possession de son laissez-passez pour circuler librement dans la république du Saugeais. "Vous avez une république, il faut un président, je vous nomme président !", a alors répondu le préfet. Georges Pourchet est alors devenu le premier président de la république libre du Saugeais.

En 1972, quatre ans après son décès, sa veuve a fini par lui succéder, élue à l'applaudimètre. Elle a alors acté un véritable "laissez-passez" sans lequel il est impossible pour les visiteurs de rentrer sur le territoire et a mis en place un gouvernement et a nommé des ambassadeurs. En 1982, le Saugeais s'est même doté d'une douane. Sa fille a pris la suite en 2006. En 2022, elle a décidé de se retirer suite à des soucis de santé et a mis fin à la république héréditaire. C'est son Premier ministre, Simon Marguet, qui a alors repris le flambeau en tant que président après concertation.

La petite république du Doubs a ses signes distinctifs. Elle dispose de son drapeau avec trois bandes, noire, rouge et or depuis 1981, de son blason composé d'une crosse d'évêque, d'un heaume de chevalier, d'un sapin et d'une rivière, ainsi que de son timbre-poste édité en 1987. Il y a également un hymne propre, composé sur une musique du barde breton Thédore Botrel. La république libre a aussi sa propre langue : "le parler sauget". C'est un parler franco-provençal local, donc proche du français mais avec un certain nombre de particularités. Depuis 2015, des plaques d'immatriculation du Saugeais sont aussi disponibles.

Cette république appartient et reste évidemment sous l'autorité de la République française. Elle est davantage symbolique et représente un moyen, pour les habitants de la région, de préserver leur patrimoine et leur culture. Elle n'est pas reconnue comme un Etat officiel.