Des dizaines de corps d'enfants retrouvés sur un site funéraire pré-Inca, ils ont été sacrifiés pour une raison effroyable

Des archéologues ont découvert des corps d'enfants sur un site funéraire péruvien, qui auraient été sacrifiés dans un rituel.

Au Pérou, à Pampa La Cruz, près de la ville côtière de Trujillo, une série de sites funéraires qui appartenaient à la civilisation des Chimù a été découverte. Ce peuple, qui a prospéré dans la région du XIIe au XVe siècle, était notamment réputé pour ses œuvres d'art et sa production de textiles. Leur habitat a ensuite été conquis par l'empire Inca au XVIe siècle.

Dans un tumulus vieux de 700 ans situé sur l'un des sites, une macabre découverte a récemment été faite par un groupe d'archéologues péruviens. Les restes de dizaines de corps d'enfants nus ont été retrouvés, tous avec la poitrine ouverte de la clavicule jusqu'au sternum, donnant accès à leur cœur. Selon Associated Press, les dernières fouilles ont déterré 43 corps, alors qu'une découverte similaire avait déjà été faite en 2022 dans cette zone archéologique. Près de ces corps, des carrés d'argent et de cuivre ont été retrouvés ainsi que des coquillages de Spondylus, qui étaient considérés par ce peuple comme plus précieux que l'or.

En analysant de plus près les cadavres, les chercheurs ont remarqué que les victimes présentaient toutes des modifications crâniennes : le crâne était allongé à l'aide de planches ou de bandeaux. Ce détail a donné des indices sur les origines des victimes : elles pouvaient provenir de la région du Lambayeque, plus au nord du pays. Les enfants auraient ainsi pu être capturés par les Chimù et amenés sur ces sites funéraires. Ils les auraient alors exploités pour construire des systèmes d'irrigation, dans ces zones où les cultures avaient du mal à pousser naturellement.

Selon Gabriel Prieto, professeur adjoint d'anthropologie à l'Université de Floride qui dirige les fouilles de Pampa La Cruz, auprès de Live Science, une fois les canaux terminés, les enfants auraient été sacrifiés. Ils auraient probablement été tués dans le cadre d'un rituel pour renforcer la terre. "L'enterrement des enfants dans ce tertre était peut-être une offrande pour dynamiser les champs. Dans la cosmologie andine, les morts deviennent des ancêtres, et les ancêtres légitiment les droits fonciers, justifient et soutiennent les systèmes qui permettent à la terre de continuer à produire", a estimé Gabriel Prieto. Ils espéraient ainsi garantir la prospérité des récoltes.