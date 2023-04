C'est avéré, les plantes parlent, mais l'Homme ne peut pas les entendre : voici pourquoi

La communication des plantes a été mise au jour par des chercheurs. Mais impossible d'entendre cela directement à l'oreille.

C'est l'une des grandes questions existentielles : l'environnement autour de l'Homme communique-t-il ? Des scientifiques de l'université de Tel-Aviv, en Israël, se sont penchés sur la question en menant une étude très sérieuse, obtenant des réponses qui apparaissent comme des avancées majeures dans la recherche puisque leurs conclusions ont permis de mettre au jour un phénomène jusqu'ici encore jamais matérialisé. Il n'est pas question d'interactions entre des plantes mais de sons émis dans une certaine situation.

Pour mener leur étude, les chercheurs ont analysé le comportement de plants de tomates et de tabac, dans des lieux et situations divers. Grâce à des micros ultraprécis, ils ont mesuré que des plantes, dans une situation normale, n'émettaient que moins d'un bruit par heure. En revanche, dans une situation de sécheresse ou de coupe, le nombre de sons enregistrés est bien plus important : entre 25 et 35 par heure pour les tomates, entre 11 et 15 par heure pour le tabac. Ces données ont été enregistrées dans une boite acoustique afin de pouvoir les authentifier précisément.

Les recherches ont également été réalisées dans une serre classique, là aussi à l'aide de micros ultraprécis, et dans un environnement avec un bruit habituel (vent, climatisation, travaux de maintenance). Grâce à une technique scientifique, seuls les sons émis par les plantes ont pu être isolés par les chercheurs afin de les mesurer. Les conclusions ont permis d'établir que lorsque les plantes sont irriguées, elles n'émettent que très peu de sons. En revanche, lorsqu'elles commencent à ne plus être alimentées en eau, le nombre de sons émis augmente, avant qu'il ne diminue au fil de l'assèchement. Lorsqu'elles en émettent un nombre important, les plantes le font généralement entre 8 heures et midi, ainsi qu'entre 16 heures et 19 heures selon l'étude.

Un son inaudible pour l'Homme

Mais qu'entend-t-on au juste par "son" ? Le Times of Israël avance qu'il s'agirait de "clics, qui ressembleraient quelque peu au bruit d'un pop-corn qui éclate." Impossiblement cependant pour l'Homme de les entendre. En effet, c'est à des fréquences bien supérieures aux capacités auditives maximales des humains qu'ils sont émis : entre 49,6 et 57,8kHz selon les résultats de l'étude, quand l'oreille de l'Homme ne peut entendre que celles situées entre 0,02 et 20 kHz. "Un champ de fleurs pastoral serait en réalité un endroit plutôt bruyant. Seulement, nous n'entendons pas ces sons", explique Lilach Hadany, de la School of Plant Sciences and Food Security de l'université, qui a codirigé l'étude. En revanche, ils "sont probablement détectés par les créatures situées à proximité, telles que les chauves-souris, les rongeurs, divers insectes et peut-être aussi d'autres plantes qui ont la capacité d'entendre les hautes fréquences et d'en déduire des informations pertinentes." Une avancée qui pourrait aider les cultivateurs dans la gestion de leur arrosage ?