Pour nous c'est carton rouge : cette nouvelle règle de World Rugby pourrait faire de la casse

Le monde du rugby va instaurer une nouvelle règle qui fait déjà l'objet de nombreuses polémiques.

Le sport n'aime pas la constance. Le sport aime changer les règles à tout bout de champ, même quand les choses marchent. Parfois, cela améliore la compréhension des spectateurs ou des acteurs de la discipline, mais cela peut aussi donner l'exact contraire de l'effet souhaité.

Il y a quelques semaines, World Rugby a évoqué les nouvelles directives et quelques innovations dans les règles de l'ovalie, à venir pour la prochaine saison. Le but : "moderniser le jeu" et le rendre plus attrayant. Parmi ces nouvelles règles, l'organisation qui gère le rugby au niveau mondial a sorti de son chapeau le carton rouge de 20 minutes. Le principe : en cas de faute majeure, un joueur est expulsé mais peut être remplacé au bout de 20 minutes par un de ses coéquipiers, permettant à son équipe de continuer à 15.

Rendre plus attrayant un sport en remplaçant un joueur exclu pour une grosse faute : il fallait trouver cette idée, le rugby l'a fait. Un carton rouge est censé sanctionner de la manière la plus sévère un acte répréhensible qui entache le jeu. Au rugby, un carton rouge est souvent décerné pour un jeu déloyal ou pour un plaquage dangereux... Comment annuler cette sanction après 20 minutes peut redonner de l'élan à un match ? Ne serait-ce pas, à l'inverse, laisser aux joueurs une porte entrouverte pour des fautes provoquant bien souvent dans ce sport un nombre incalculable de commotions, véritable fléau du rugby ? Pour World Rugby, l'idée est de ne pas trop pénaliser une équipe qui verrait un de ses joueurs expulsé très rapidement dans la rencontre, assurant ainsi la continuité du spectacle et évitant les affiches trop vite déséquilibrées.

Le règle règle du "bunker", qui peut transformer un carton jaune en carton rouge, est déjà sujette à caution. © Manuel Blondeau/AOP/SIPA (publiée le 29/04/2024)

C'est l'un des principes du sport qui est ici en question. Au lieu d'être pénalisée à cause d'une faute, aussi individuelle soit-elle, une équipe aura l'occasion d'être au même niveau que sa rivale qui, elle, est restée dans les règles ? Bel exemple d'équité. Pour Nigel Owens, ancien arbitre international, il faut arriver à garder une certaine jugeote et faire comprendre aux joueurs et aux équipes qu'un carton rouge est synonyme de véritable sanction. "Si vous arrivez en plongeant dans un ruck, épaule en-avant, directement sur la tête d'un joueur, alors vous devez être exclu sans possibilité d'être remplacé après 20 minutes (...). Si vous vous souvenez des plaquages retournés ou des plaquages en l'air, quelques années en arrière les arbitres ont sévi, les joueurs étaient exclus, et nous ne voyons quasiment plus ces gestes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des suspensions qui ont changé le comportement des joueurs", estime cette voix importante de l'arbitrage.

World rugby envisage tout de même de renforcer les sanctions hors terrain, en marge de cette nouvelle règle... À titre d'information et pour ceux qui l'ignorent, cette évolution du règlement a déjà été testée à l'échelle professionnelle, en 2022, dans le cadre de Super Rugby (le championnat qui oppose des franchises australiennes et néo-zélandaises). Un championnat qui est souvent précurseur.