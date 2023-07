Cet animal que vous pouvez croiser cet été fait plus de morts que les grands prédateurs

Quel est l'un des animaux les plus dangereux du monde ? Le requin, le crocodile... Non, ce petit mollusque peut être bien plus redoutable que vous ne le pensez.

Quand on pense à un animal dangereux pour l'homme, on pense très souvent au requin, au crocodile, au lion, éventuellement à l'hippopotame qui cause de nombreux décès en Afrique. Et on a tort. Les plus grandes menaces pour notre espèce sont bien souvent plus petites, comme le moustique vecteur de la Dengue ou de Zika... C'est aussi le cas de cet animal apparemment bien inoffensif, et traditionnellement associé à la lenteur.

Oui, cette menace mortelle se cache dans les eaux douces d'une grande partie du monde : les escargots d'eau douce ! Ces petites créatures rampantes seraient effectivement responsables de 200 000 décès chaque année sur la planète, faisant d'elles les deuxièmes animaux les plus meurtriers de la planète, juste derrière les moustiques selon le site Statista.

Des oeufs qui infestent les cours d'eau et les baigneurs imprudents

Bien entendu, on ne parle pas ici d'attaques massives d'escargots tueurs mais d'un tout autre type de menace. Derrière leur apparence inoffensive, les escargots d'eau douce, prisés notamment des amateurs d'aquariums, jouent un rôle essentiel dans le développement de larves qui propagent des maladies. Or, les escargots d'eau douce sont répandues dans des rivières ou cours d'eau de nombreuses régions du globe, y compris dans le bassin méditérranéen qui reçoit chaque été des hordes de touristes.

Les escargots d'eau douce peuvent ainsi être porteurs de la schistosomiase. Si les parasites qui infestent ces mollusques d'eau douce meurent en quelques jours, elles ont eu suffisamment de temps pour se reproduire auparavant et infester d'autres individus. Le processus est simple : les parasites sont dans l'eau, profitent d'une baignade pour gagner votre peau, se propagent puis déposent des oeufs. Des traitements existent contre la schistosomiase, notamment un anti-parasitaire, le Praziquantel mais il est alors nécessaire d'agir vite pour limiter les risques, une encéphalite pouvant conduire au décès.