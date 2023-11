De la farine d'insectes dans vos aliments - Oui, c'est autorisé et voici les produits concernés

Depuis le début de l'année, une sorte de farine obtenue à partir de grillons peut être glissée parmi les ingrédients de produits bien précis.

Picorer directement des insectes à l'apéritif, c'est déjà possible mais cette habitude peine à séduire les Français. Et si vous en mangiez tout de même ? La commission européenne a donné cette année son feu vert pour la mise sur le marché de farines produites à partir de grillons domestiques. Cette décision a été publiée en janvier 2023. Elle fait suite à la demande de l'entreprise vietnamienne Cricket One. Seule cette entreprise est donc autorisée à commercialiser de tels produits.

La décision est valable pour une durée de 5 ans, ce qui veut dire que de premiers produits ont pu gagner les rayons des supermarchés européens. Cette nouvelle a suscité beaucoup de questions, notamment sur les conditions et les produits concernés. Contrairement à de nombreuses rumeurs ayant circulé sur internet après cette décision, l'utilisation de la farine de grillons est très encadrée. Bruxelles a émis des réglementations strictes. Tout d'abord, les produits contenant cette farine doivent clairement indiquer sa présence sur l'étiquette. Une mention obligatoire précise que les ingrédients doivent comprendre le texte suivant : "poudre d'Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés".

La liste des aliments autorisés à contenir cette farine est longue. Nous l'avons consulté et elle comprend diverses catégories alimentaires. Parmi elles, on trouve des pains multicéréales, des biscuits secs, des barres de céréales, des pâtes, des sauces, des pizzas, des substituts de viande, des soupes, des confiseries au chocolat, et bien d'autres. Cependant, les quantités de farine de grillons sont réglementées en fonction des produits. Par exemple, les barres de céréales ne peuvent contenir plus de 3 grammes de farine de grillons pour 100 grammes de produit, tandis que pour le pain, la limite est de 2 grammes.

Seule la société Cricket One est autorisée à commercialiser de tels produits. De plus, les produits contenant cette farine devront comporter un avertissement spécifiant que l'ingrédient peut provoquer des réactions chez les personnes ayant des allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux acariens. Cette autorisation, qui concerne pour l'heure peu de produits, marque malgré tout un tournant dans l'industrie alimentaire, mettant en lumière le potentiel des insectes comestibles en tant que source de protéines durable. Un kilo de grillons peut être produit avec seulement un litre d'eau, tandis qu'il en faut plus de 4000 pour produire un kilo de poulet !