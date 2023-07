Ce classement révèle les villes les plus agréables du monde et 4 sont à moins 2h de vol de chez vous

Quelles sont les villes du monde où la vie est la plus agréable ? Une étude de The Economist Group a classé plus d'une centaine de villes pour répondre à cette question.

Peut-on vivre en ville et bien ? Si les grands centres urbains montrent des avantages notamment en termes d'infrastructures disponibles et d'activités culturelles accessibles, plusieurs autres points ternissent souvent le tableau : pollution, bruit ou encore manque d'espace… Pourtant, une étude prouve que vivre dans les grandes villes, notamment dans les capitales, n'est pas incompatible avec une vie de qualité.

Selon The Global Liveability Index 2023 publié par l'Economist Intelligence Unit (EIU), certaines capitales européennes figurent même parmi les dix villes du monde où la vie est la plus agréable, deux d'entre elles occupent d'ailleurs la première et la deuxième place du podium. Une performance remarquable puisque pas moins de 173 villes sont évaluées et répertoriées dans le classement.

Foncez à Vienne !

C'est Vienne, la capitale de l'Autriche, qui a été sacrée ville la plus agréable du monde en 2023 pour la deuxième année consécutive. La capitale danoise Copenhague arrive en suivant, tandis que les villes suisses Zurich et Genève sont les derniers lieux européens à compléter le classement en 6ème et 7ème places. Pour arriver à un tel résultat, l'étude du EIU s'est appuyée sur cinq critères d'évaluation : l'accès et la qualité des soins de santé, l'accès à la culture et la qualité de l'environnement, le niveau de l'éducation, les qualités des infrastructures et enfin la stabilité. Ce dernier point concerne le degré de civisme, la récurrence de troubles ou encore le taux de criminalité. L'analyse de The Global Liveability Index montre que les villes européennes pèchent sur le critère de la stabilité, notamment à cause des grèves et des troubles civils observés au sein des populations. La guerre en Ukraine affecte aussi le classement de certains villes.

Si aucune ville française ne s'est hissée en haut de cette liste, les Français peuvent se consoler avec la proximité des plus agréables villes du monde. Les quatre destinations européennes sont accessibles en seulement deux heures d'avion, voire moins pour certaines. Facile donc d'aller goûter au bonheur de ces capitales pour un court séjour et pourquoi pas le temps d'un week-end ?!