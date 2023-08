Tempête dans l'Ouest : de forts coups de vent en Bretagne, le Pas-de-Calais aussi touché ? Les prévisions

De fortes pluies et des vents violents sont attendus sur l'Ouest de la France à partir de la nuit de mardi à mercredi. Cette tempête estivale devrait ensuite gagner le reste de la moitié nord jusqu'au Pas de Calais jeudi avec de fortes bourrasques prévues par Météo France.

[Mis à jour le 1er août 2023 à 15h29] C'est une tempête "exceptionnelle" selon La Chaîne Météo qui s'apprête à débarquer sur l'Ouest et le Nord de la France. Si le phénomène n'est en rien synonyme de record en terme de pluie ou de vent, c'est par sa date qu'il surprend puisque ce type de phénomène météo se produit d'ordinaire en automne ou en hiver. De fortes pluies, des vents particulièrement violents pour la saison... La dépression qui s'approche de la France ce mardi 1er août donnera effectivement une situation très agitée selon Météo France.

Le premier secteur touché sera la Bretagne et le pourtour de la Manche dès la nuit de mardi à mercredi. La dépression va d'abord traverser le sud de l'Angleterre avant d'aborder les côtes de l'Ouest de la France causant de "fortes rafales sur le nord-ouest du pays, ainsi que des pluies abondantes au nord de la Seine", prévient Météo-France. Le vent pourra atteindre les 90 à 100 km/h près des côtes, voire des pointes à 110 km/h sur les caps les plus exposés, et tout de même atteindre les 70 à 80 km/h à l'intérieur des terres.

La baignade interdite dans plusieurs communes

Météo-France avertit également d'un risque de submersion, les vents fortes pouvant produire des vagues importantes "sur la façade atlantique et les côtes de Manche". Plus à l'est, de fortes rafales seront également possibles dès la journée de mercredi alors que les cumuls de pluie sur 48 heures seront très importants du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes avec jusqu'à 60mm de pluie.

Face à l'arrivée de ce phénomène météo, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a publié un message d'alerte appelant "tous les usagers de la mer" à "la plus grande prudence", et "en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante. Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide. Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée".

Cette tempête d'été arrive en plus en plein phénomène de grande marée, ce qui devrait accentuer les risques de submersion avec des vagues d'ampleur et des coefficients de marée dépassant les 100. "Dans un contexte de grandes marées, de nombreuses plages devraient hisser le drapeau rouge en raison des vagues", explique ainsi l'expert météo de BFM TV Gilles Matricon.

La plus grande vigilance sera donc de mise sur la côte bretonne et sur la Manche mais aussi sur la façade atlantique pour la fin de semaine. Plusieurs communes ont déjà annoncé l'interdiction de la baignade sur leurs territoires. Ce sera le cas à Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer et Hauteville-sur-Mer dans le département de la Manche, mais aussi à Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer dans le Calvados. Cette interdiction est valable dès ce lundi soir et jusqu'à nouvel ordre.