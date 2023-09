De l'électricité pas chère, propre et sans déchet ! L'Allemagne investit 1 milliard dans le nucléaire et espère changer le monde

Le gouvernement allemand a officialisé son retour dans la course au nucléaire. Avec une technologie qui pourrait amener à une source d'énergie surpuissante.

L'Allemagne est souvent citée en exemple comme un pays qui est sorti totalement du nucléaire. Profondément marqué par la catastrophe de Fukushima qui avait amené Angela Merkel à tirer un trait sur cette source d'énergie, le pays a éteint ses trois derniers réacteurs en avril. Pour le meilleur du point de vue du risque environnemental, mais aussi pour le pire, avec la relance redoutées des centrales à charbon. Pourtant, l'Allemagne va bel et bien rouvrir un nouveau chapitre pour le nucléaire.

Pas question de retrouver la fission nucléaire pour le gouvernement allemand qui a présenté un programme de soutien à la recherche avec un autre objectif : parvenir à utiliser la fusion nucléaire cette fois. Cette technologie est très ambitieuse, car elle vise à produire une quantité folle d'énergie sans émission de carbone et avec très peu voire aucun déchets radioactifs. La maîtrise de la fusion est un serpent de mer dans le secteur des énergies, mais les projets pour la maîtriser se multiplient face à la fin programmée des énergies fossiles comme le pétrole.

Bettina Stark-Watzinger, ministre fédérale de la Recherche, a annoncé, dans une interview accordée à l'agence de presse allemande DPA début septembre que "l'Allemagne investira plus d'un milliard d'euros dans la recherche sur la fusion nucléaire au cours des cinq prochaines années".

Pour le gouvernement allemand, il ne s'agit pas du tout d'un doux rêve, mais bien d'un projet qui va se concrétiser dans un avenir plus ou moins proche. "La question n'est plus de savoir si la fusion aura lieu, la question est plutôt de savoir si l'Allemagne en fera partie", a même poursuivi la ministre pour défendre ce conséquent soutien financier. Les membres écologistes de la coalition gouvernementale étaient pourtant opposés à ce plan, mais Stark-Watzinger, issue du Parti libéral-démocrate, a réussi à obtenir gain de cause. Pour cette économiste de formation, "la fusion est une chance énorme de résoudre tous nos problèmes énergétiques".

En quoi consiste la fusion nucléaire ?

La fusion nucléaire est une réaction qui permet à deux noyaux atomiques légers de s'unir pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est la source d'énergie du soleil et des autres étoiles. Lors de la fusion nucléaire, une grande quantité d'énergie est libérée sous forme de chaleur. Cette chaleur pourrait être utilisée pour produire de l'électricité dans des centrales à fusion nucléaire.

Cependant, la fusion nucléaire est une réaction très difficile à contrôler. Les conditions nécessaires à la fusion nucléaire sont très élevées, avec une température et une pression extrêmes. De nombreux scientifiques travaillent pour développer des techniques de fusion nucléaire contrôlées. Les recherches dans ce domaine progressent et il est possible que la fusion nucléaire soit utilisée pour produire de l'électricité d'ici quelques décennies.

Une révolution qui pourrait changer le monde

La fusion nucléaire pourrait être une source d'énergie propre et sûre. Ces avantages lui confèrent un potentiel important pour répondre aux besoins énergétiques toujours croissants de la planète tout en préservant l'environnement.

D'un point de vue énergétique, la fusion nucléaire est beaucoup plus efficace que la fission nucléaire. Elle libère une quantité d'énergie bien supérieure à partir d'une quantité de matière donnée. L'enjeu est donc aussi financier : générer autant d'énergie pour, à termes, des coûts maitrisés, permettra d'obtenir une électricité très nettement moins chère. Une vraie révolution.

Côté environnemental, la fusion nucléaire ne produit pas de déchets radioactifs à long terme. Les produits de fission, utilisés aujourd'hui dans le secteur, sont radioactifs pendant des milliers d'années, mais ils sont en effet absents de la fusion nucléaire.

Sur le plan de la sécurité, la fusion nucléaire est également considérée comme une technologie plus sûre que la fission nucléaire. En cas d'accident, le plasma contenu dans un réacteur à fusion nucléaire peut être refroidi en quelques secondes, ce qui interrompt les réactions de fusion.