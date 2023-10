Il y a bien un âge à partir duquel on est trop vieux pour travailler, la moyenne fait presque l'unanimité chez les scientifiques

Peut-on vraiment travailler avec toutes ses facultés à 64, 65 ou 70 ans ? La science donne des éléments de réponse concrets.

A partir de quel âge est-il urgent d'arrêter de travailler ? Les sciences sociales et la démographie ont bien mis en avant qu'au cours des dernières décennies, l'espérance de vie a augmenté de manière significative dans les pays développés, y compris en France. Cela a conduit à une augmentation de l'âge moyen de l'ensemble de la population, y compris des personnes qui sont appelées à prendre des décisions majeures.

Mais ne sont-elles pas trop âgées pour tant de responsabilités ? Et à d'autres échelles, un professeur, un instituteur, un médecin... Peuvent-ils être trop âgés pour travailler correctement ? Certaines personnes se font entendre dans le débat public, comme des partisans d'une limite d'âge pour certaines responsabilités politiques, comme le rapporte la BBC : ils soulignent que les capacités cognitives diminuent avec l'âge.

Il existe des éléments scientifiques pour établir un âge maximal pour le travail. Une étude publiée par l'université de Cambridge a révélé qu'une proportion importante de personnes de plus de 65 ans ont développé une déficience des fonctions "exécutives". Il a aussi été démontré que la vitesse de traitement mental diminue à partir de 60 ans environ.

"Je pense qu'en tant que point de rupture général, 65 ans est un âge raisonnable", a déclaré à la BBC Mark Fisher, qui dirige le Centre de neuropolitique de l'Université de Californie à Irvine. Il ajoute toutefois qu'il existe une "énorme variabilité individuelle", autrement dit de larges écarts d'une personne à l'autre.

Les partisans de l'âge limite estiment que les risques de commettre une erreur majeure dans ses missions ou ses décisions sont trop élevés pour ne pas être considérés. Ils proposent de fixer une limite d'âge pour les postes de dirigeants. Aux Etats-Unis, par exemple, une candidate républicaine à la présidence, Nikki Haley, a lancé un appel pour que les hommes politiques de plus de 75 ans se soumettent à des tests de compétences mentales. Cette proposition a été critiquée.

Outre leur aspect discriminatoire, ces tests ne sont pas infaillibles et pourraient en effet être utilisés à des fins politiques. En outre, il serait difficile de déterminer qui doit y être soumis et comment ceux-ci seraient administrés. Autre argument contre l'âge limite : certaines personnes âgées ont des capacités supérieures à celles des jeunes mais aussi une expérience et une sagesse acquise avec l'âge, qui peuvent être des atouts précieux pour les dirigeants politiques ou chefs d'entreprise.

Le mode de vie est essentiel

Si l'âge de 65 ans semble donc faire consensus, cette moyenne peut donc cacher des cas très différents d'une personne à l'autre. En réalité, le lien entre l'âge et la capacité à travailler est complexe. Il existe une grande variation individuelle, et les facteurs tels que le mode de vie et l'environnement peuvent jouer un rôle important.

Une étude publiée dans la revue Neurology a révélé que les personnes qui ont un mode de vie sain ont tendance à conserver leurs capacités cognitives plus longtemps.