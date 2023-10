Des météorites s'écrasent sur Terre par milliers et le toit de votre maison est peut-être touché par des débris

Vous ne le saviez sans doute pas : des milliers de météorites s'écrasent sur Terre chaque année, les toits des maisons recueillent aussi des poussières très étonnantes.

Le chiffre a de quoi faire frémir : selon la Nasa, environ 84 000 météorites s'écrasent chaque année sur Terre, soit plus de 230 par jour en moyenne. L'une des plus grosses a d'ailleurs été découverte en janvier, par une équipe de scientifiques internationaux en Antarctique. Un bloc de 7,6 kg tombé - fort heureusement - au milieu de la glace. Mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous. En 2013, une pluie de météorites avait fait près de 1000 blessés dans la région russe de Tcheliabinsk, après qu'un bloc de 10 000 tonnes se soit désagrégé au dessus de l'Oural.

La France n'est pas épargnée : en 2011 une habitation avait été frappée à Dreil, près de Paris. Plus récemment, en juillet dernier, une femme aurait même été heurtée par un fragment de la taille d'un cailloux à Schirmeck, en Alsace, alors qu'elle se trouvait sur sa terrasse. Elle aurait entendu un grand "boum" sur le toit de sa maison quelques fractions de secondes plus tôt, rapportait la presse locale.

Si ces dizaines de milliers de chutes de météorites font régulièrement la une de l'actualité, une grande majorité d'entre elle se détruisent théoriquement en entrant dans l'atmosphère. Elles ne pèsent plus que quelques grammes, voire sont réduites en poussière quand elles tombent du ciel. Cette matière extraterrestre insoupçonnée est parfois si petite que vous pourriez en avoir sur vos vêtements. Mais c'est principalement sur les toits des maisons qu'on la retrouve et que certains scientifiques se ruent pour la collecter et l'étudier. N'espérez pas pour autant la voir si facilement, elle est très difficile à distinguer de la saleté.

Les toits inspectés

100 milliards de particules de poussière cosmique ou interplanétaire atterrissent ainsi sur notre planète chaque année selon les scientifiques, soit 5200 tonnes selon la donnée la plus précise avancée dans un article de Earth & Planetary Science Letters. Cela correspond à "quelques dizaines de grains par mètre et par an", mais reste "de très loin la source principale de matière extraterrestre qui tombe sur Terre", souligne le cosmochimiste Jean Duprat auprès du média Le Devoir.

Ce chercheur français a lui-même collecté les poussières venues de l'espace et mené des expéditions en Antarctique dans ce but. Le continent de glace étant "l'un des endroits les plus propres au monde pour trouver de la poussière extraterrestre". Une de ses homologues, Penny Wozniakiewicz, docteure en physique et astronomie à l'Université du Kent, a pour sa part scruté les toits de la ville de Londres pour y récolter les précieux débris.

L'étude de ces météorites a permis de déterminer que 80% d'entre elles proviennent de comètes "composées essentiellement de glaces et de poussières" et 20% d'astéroïdes "orbitant entre Mars et Jupiter", rapporte le doctorant Julien Rojas. Une origine spatiale différente, en partie reconnaissable à l'aspect des particules : les micrométéorites cométaires qui arrivent à plus grande vitesse sont plus souvent noires car brûlées lors de leur entrée dans l'atmosphère, tandis que les particules astéroïdales, qui arrivent moins vite, ont le temps de fondre et de se figer prenant la forme d'une bille.

Si ces micrométéorites fascinent tant les chercheurs, c'est parce qu'elles "existent depuis le début de la formation de la Terre". Ces particules sont donc "très intéressantes pour comprendre comment la vie a émergé" selon Jean Duprat. Composées de magnésium, de silicium, d'aluminium et de fer, elles contiennent aussi des composés carbonés et de l'eau. Deux éléments apportés par la poussière cosmique qui sont "essentiels à la vie [et] ont donc pu contribuer à l'émergence de celle-ci sur Terre" analyse le cosmochimiste. De quoi avancer dans le mystère de la vie sur Terre ?