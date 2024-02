La plupart des gens utilisent mal les baguettes, voici la vraie bonne méthode

Mangez avec des baguettes chinoises est devenu monnaie courante. Ceci étant, les erreurs dans leur utilisation sont fréquentes.

Vous aimez manger dans des restaurants chinois ou japonais ou même commander un plat de nouilles ou de sushis chez vous ? C'est une tendance qui se répand de plus en plus : la nourriture asiatique connait un véritable succès en France. Lors d'une enquête Harris pour Deliveroo, en 2019, deux Français sur trois ont déclaré consommer de la cuisine asiatique au moins une fois par mois et pour un Français sur quatre, c'est même chaque semaine. Parmi le top 5 de leurs produits préférés, on retrouve les nems, le riz cantonais, les nouilles sautées, les rouleaux de printemps ou encore le tempura.

Ces produits sont souvent servis avec des baguettes pour les consommer. Si vous n'en avez jamais utilisé, il n'est pas facile de réussir du premier coup. Alors autant apprendre tout de suite à bien les tenir et les manipuler, car des experts affirment dans le journal britannique The Mirror que beaucoup de personnes qui mangent avec des baguettes font encore des erreurs. Selon le site Behance, il existe notamment une particularité que quasiment personne ne maitrise. Cela ne concerne pas tellement la prise en main mais plutôt la séparation des deux baguettes.

Pour rappel, pour bien manger avec des baguettes, il faut attraper la première avec le pouce et le majeur. Placez l'extrémité haute dans le creux entre le pouce et l'index et la partie la plus fine entre la base du pouce et le côté du majeur. Celle-ci ne devra pas bouger. Saisissez la deuxième baguette entre votre index et votre pouce. Placez votre pouce au-dessus de la deuxième baguette pour que celle-ci soit au-dessus de la première et plus amovible. Vos baguettes doivent être bien alignées pour éviter qu'elles se croisent, ce qui sera pénible pour attraper la nourriture. Seule la baguette du dessus bougera et la seconde servira uniquement de soutien.

© 123rf

La séparation des baguettes est certainement le point sur lequel on constate le plus d'erreurs. Elles sont en effet souvent maintenues ensemble par un bloc de bois à l'extrémité et ce n'est pas pour rien. La plupart des personnes ont pour réflexe de briser ce bloc en deux pour séparer les baguettes. Et ce n'est pas la bonne méthode !

Il serait préférable de séparer ce bloc sécable situé en haut du reste des baguettes. Grâce à cette technique, vous pourrez poser le bloc sur la table pour qu'il serve de support. Ainsi, cela vous permettra d'éviter de poser les baguettes directement sur la table quand vous ne vous en servez plus ou que vous faites une pause. La nappe vous remerciera et vous épaterez vos proches.