A quoi sert vraiment le petit trou au bout de votre règle ? Ce n'est pas pour dessiner des cercles !

Si vous regardez votre règle de plus près, vous y trouverez probablement un petit trou arrondi. On vous explique sa véritable utilité.

En mathématiques il faut avoir du bon matériel : règle, compas, équerre... La règle est d'ailleurs un indispensable du kit du parfait écolier car elle est utilisée quasiment tous les jours. 20cm, 30cm, rigide, flexible, il en existe de nombreux modèles. Elles peuvent autant servir à tracer des lignes droites, qu'à souligner ou à mesurer une distance. Même au quotidien, il peut s'avérer utile d'en avoir une chez soi. Ceci étant, certaines ont une petite particularité. Elle possède un petit trou à l'extrémité. A quoi peut-il bien servir ?

Si vous pensiez que le but est de pouvoir dessiner des petits cercles, il n'en est rien. Beaucoup d'élèves s'amusent aussi avec ce trou en y mettant leur stylo pour faire tourner la règle mais évidemment, ce n'est pas pour cette raison qu'il a été créé. Si aujourd'hui ce petit trou semble ne plus avoir de réelle utilité, il n'était pourtant pas la pour rien. Il faut, en effet, remonter dans l'histoire de cet outil pour comprendre.

La plus ancienne tige de mesure a été découverte en 1500 avant JC dans la vallée de l'Indus à Lothal (actuellement l'ouest de l'Inde) et était faite en ivoire. Pendant l'Antiquité, la règle s'est popularisée avec l'uniformisation des unités de mesure. Par ailleurs, les premières règles n'étaient pas forcément graduées et manquaient donc de précision. Au Moyen Age, l'unité de mesure s'est développée avec le "pouce". C'est seulement en 1791, après la Révolution française, que le mètre a vu le jour et les règles ont alors été graduées en centimètres. La règle était alors de plus en plus utilisée dans les écoles.

C'est au XIXème siècle que le petit trou est apparu sur les règles scolaires. Les écoliers écrivant sur des ardoises, ils pouvaient grâce à une ficelle, passée par ce petit trou, attaché leur règle à leur ardoise. La craie et le chiffon étaient aussi souvent reliés avec le reste pour tout avoir à portée de main.

Les ardoises ayant aujourd'hui disparu, le trou dans la règle a perdu son utilité première. Néanmoins, vous pouvez toujours vous servir de ce trou pour attacher votre règle si vous ne voulez pas la perdre. Par exemple, avec un petit clou, vous pouvez suspendre votre règle sur un côté de votre bureau. Cela peut aussi permettre, si vous faites des mesures, de bien maintenir la règle en mettant dans le petit trou une punaise ou la pointe d'un stylo.