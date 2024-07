Attention au maillot de bain de votre enfant : un urgentiste recommande de ne jamais acheter ceux-là

Les maillots de bain d'une certaine couleur peuvent être dangereux pour les enfants lors des baignades selon cet urgentiste.

L'une des étapes qui indiquent le retour du soleil et des vacances est l'achat du maillot de bain. Les formes et les couleurs sont infinies au point que chacun peut facilement y trouver son bonheur. Le maillot de bain n'échappe pas cependant aux règles de la mode. Bien souvent celui est choisi selon la morphologie et la palette de couleur accordée à son type de peau. Il existe même des astuces de couleur de maillot de bain pour paraître plus bronzé. Cette étape de choix du maillot est d'ailleurs un rite de passage pour toute la famille.

Néanmoins, il semblerait que l'esthétique des couleurs soient à relayer au second plan lorsqu'il s'agit de choisir le maillot de bain de ses enfants. Comme l'indique une étude de Santé publique France sur la saison 2021, environ 1500 noyades accidentelles sont recensées chaque année en France. En 2021, 22% des victimes de noyades étaient des enfants de moins de 6 ans. La proximité des enfants avec l'eau lors des vacances, qu'il s'agisse de la mer ou de la piscine, requiert donc une grande prudence de la part des parents.

Outre les dispositifs classiques de sécurité comme les brassards ou les bouées, un conseil inattendu serait d'éviter les maillots de bain bleus ou verts pour les enfants. Ce conseil provient du compte X d'un secouriste, Miguel Assal, où ce dernier indique que ces deux couleurs sont particulièrement difficiles à repérer sous l'eau en mouvement. Dans son post, le secouriste explique que "la couleur du maillot de bain pourrait sauver la vie de votre enfant" et ajoute qu' "avec le mouvement de l'eau, le bleu est quasiment imperceptible".

M. Assas ne se contente pas d'avancer une telle théorie, mais en fait la démonstration grâce à deux vidéos. Dans la première on peut voir une personne jeter deux objets dans l'eau d'une piscine. L'un des objets est rouge et l'autre bleu. Alors que les deux coulent au fond de l'eau il apparaît clairement que l'objet bleu est à peine visible avec le mouvement de l'eau. La deuxième vidéo met un scène deux personnes dont une enfant avec un maillot de bain bleu. Alors que celle-ci joue dans l'eau, elle s'immerge et devient quasiment invisible depuis la surface, provoquant un moment de panique pour son accompagnateur.

Le secouriste recommande donc aux parents d'éviter les maillots de bain dans les tons bleus et verts pour leurs enfants et de privilégier des couleurs vives comme le rouge. Comme ce dernier l'explique dans son post sur X : "Les piscines et la mer sont des tons froids, cela fait que la couleur bleue se camoufle et passe inaperçue. Cependant, les couleurs plus chaudes et plus stridentes améliorent grandement la visibilité sous l'eau."

Afin d'assurer la sécurité lors des les baignades, les couleurs de maillots de bain sombres sont aussi à éviter. Le noir et le violet notamment ne sont pas recommandés car ils pourraient se confondre avec d'autres objets comme des feuilles ou des algues ou encore des ombres au fond d'un bassin. L'opposée est aussi à éviter. Les couleurs trop claires comme le blanc ou le bleu ciel sont aussi moins visibles sous l'eau.

Comme le relaie le Huffington Post, une étude informelle réalisée en 2020 par l'entreprise américaine Alive Solutions, spécialisée dans la sécurité aquatique, indique que les couleurs fluos sont à privilégier. En effet, l'étude montre que ces couleurs très vives sont celles qui offrent le plus de contrastes avec l'eau en mouvement, quel que soit l'environnement (piscine, lac, mer). Les résultats de cette étude démontrent que dans les piscines à fond clair, le rose et l'orange fluo sont les couleurs qui ressortent le plus. Tandis que pour les fonds foncés, le vert, jaune et orange fluo sont celles qui se distinguent le mieux.