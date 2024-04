Combien d'hommes ont marché sur la Lune ? Plus que vous ne le pensez !

L'homme a marché pour la première fois sur la Lune en 1969. Depuis, l'exploit a été réitéré à plusieurs reprises et pourrait également bientôt se reproduire.

La course au voyage sur la Lune est relancée. L'installation d'une station permanente sur cet astre est devenu un objectif majeur car elle permettrait notamment de fixer un point de départ privilégié pour les missions tant espérées sur Mars. La faible gravité faciliterait les décollages vers la planète rouge. La Nasa a d'ailleurs, lors d'une conférence de presse en août dernier, fait le point sur son programme Artemis qui vise à renvoyer l'Homme sur la Lune. Si Artemis I consistait en un vol test sans équipage à bord, Artemis II a pour but de faire voyager quatre astronautes autour de la Lune fin 2024. Un an plus tard, Artemis III devrait y déposer un équipage. Néanmoins, début janvier 2024, lors d'une nouvelle conférence de presse, les délais ont été décalés comme le rapporte Le Point : "Nous ajustons notre calendrier, avec l'objectif d'effectuer Artémis II en septembre 2025 et Artémis III en septembre 2026", a déclaré Bill Nelson, directeur de la NASA.

L'agence spatiale envisage de lancer ensuite une mission par an pour construire une station spatiale en orbite autour de la Lune ainsi qu'une base pour établir une présence humaine à long terme. Pour cet objectif ambitieux, les Américains ont noué des partenariats avec l'Europe, le Canada et le Japon, qui pourraient donc aussi envoyer des astronautes sur la Lune. Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser à cet astre : la Chine a annoncé vouloir se poser sur le Pole sud de la Lune en 2026 avec sa mission Chang'e 7.

Pour rappel, c'est en 1969 que tout avait commencé. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été les premiers à avoir foulé le sol lunaire le 21 juillet de cette année-là avec la mission Apollo 11. Si cette date reste dans toutes les mémoires, le binôme est loin d'être le seul à avoir réussi cet exploit.

Dix autres américains s'y sont, en effet, rendus dans les années qui ont suivies avec les missions Apollo 12, 14, 15, 16 et 17, la mission Apollo 13 ayant été abandonnée suite à un accident grave qui aurait pu être fatal à l'équipage. Charles Conrad et Alan Bean ont pris le pas de leurs prédécesseurs le 20 novembre 1969 avec une sortie sur la Lune bien plus longue.

En 1971, deux nouvelles missions sont organisées avec respectivement Alan Shepard et Edgar Mitchell puis David Scott et James Irwin. L'année suivante, c'était au tour de John Young et Charles Duke puis d'Eugene Cernan et Harrison Schmitt d'entreprendre le voyage. Aucun d'entre eux n'y est allé plus d'une fois et personne n'y est retourné depuis plus de 50 ans. Qui sera alors le treizième astronaute à marcher sur la Lune ?