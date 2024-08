"Fada", "dégun" : ces mots français inconnus des Parisiens sont jugés "ridicules"

La langue française est remplie de variantes régionales. Certains mots sont parfois jugés ridicules.

La langue française est remplie de vocabulaire propre à certaines régions. Il n'y a pas que l'éternel débat entre "pain au chocolat" et "chocolatine". Certains termes viennent de coins très précis de l'Hexagone. Selon le ministère de la Culture, la France dispose d'un patrimoine linguistique d'une grande richesse avec "pas moins de 75 langues" comprenant "les langues régionales traditionnellement parlées sur une partie du territoire, les langues non-territoriales issues de l'immigration, sans liens géographiques avec le territoire de la République et pratiquées par des citoyens français depuis plusieurs générations et la langue des signes". La dernière enquête de Preply s'est intéressé au sujet et à l'utilisation de ces termes au quotidien.

Une liste a été établie de ceux qui étaient les plus utilisés en demandant aux sondés, soit 1500 personnes interrogées début 2024, s'ils les avaient déjà entendus. Le vocabulaire marseillais est largement représenté. "Fada"', "emboucaner", "minot", "tarpin" et "dégun" , qui signifient respectivement "fou", "prendre la tête", "enfant", "très" et "rien", font partie du top 10.

Bordeaux est aussi en tête avec deux termes phares : "gavé" qui veut dire "beaucoup" et pochon qui désigne le "sac en plastique". Le célèbre "biloute" du Nord est aussi dans le haut du classement. Moins connu, le terme lyonnais "pelo" soit "mec" arrive en septième position. "Cagnard", expression de Montpellier pour désigner le soleil, se hisse à la neuvième place.

Si cinq expressions marseillaises sont très répandues, elles sont aussi jugées ridicules par 14,4% des sondés. Cependant, sur ce critère, les Sudistes se font dépasser par les Alsaciens avec 24,4%. Schluck (gorgée), schmoutz (bisou), schlopps (pantoufles), être schlass (être fatigué), schatz (trésor) ont été catégorisés comme les expressions les plus ridicules. La difficulté de prononciation ne jouerait pas en leur faveur. Le vocabulaire lyonnais complète le podium.

A l'inverse, si 18,5% des sondés estiment que beaucoup d'expressions régionales sont issues de la région parisienne, elles ne font pas partie du top 10 des plus ridicules dépassées par les lilloises, les nantaises, les bordelaises, les niçoises, les toulousaines ou encore les montpelliéraines. Pourtant, les Parisiens ne manquent pas d'expressions bien à eux comme l'a mis en avant Le Figaro avec "c'est canon", "on se fait un dèj'", "ça passe crème", "aller en after"...