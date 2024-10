Si les blouses des urgentistes sont vertes, c'est pour une raison bien spécifique

Le code couleur des tenues des urgentistes n'est pas choisi au hasard.

La plupart des gens ne se sont probablement jamais demandé pourquoi le personnel hospitalier portait toujours un uniforme dont la couleur oscille entre le bleu et le vert. Il faut dire que ce n'est pas ce qui préoccupe le plus les malades au moment de se rendre à l'hôpital pour subir une opération. Un bras cassé ou une côte fêlée, est déjà bien assez préoccupant. Justement, le tiktokeur américain Hunter Norton - qui met en scène des moments de son quotidien d'interne à l'hôpital - a trouvé la réponse à cette question ! Figurez-vous que la couleur des blouses n'est ni le fruit du hasard, ni un "fashion faux pas" collectif.

Tout d'abord, selon lui, le vert, couleur de l'espoir, "viendrait en aide aux médecins en première ligne". Et le jeune médecin poursuit la plaisanterie en affirmant que si des roses sont rouges, les blouses ne pouvaient certainement pas l'être... Plus sérieusement, selon une publication parue en 1998 dans un média américain, cette pratique serait la norme dans les hôpitaux depuis le début du XXe siècle, après qu'un chirurgien ait troqué sa blouse blanche (symbole de propreté), pour une verte pensant, que ce serait plus doux et adapté à la vision des soignants.

Dans une mise en scène qu'il filme pour son compte Tik Tok, notre étudiant habillé en chirurgien reprend cette idée et se demande à lui-même pourquoi il troquerait le vert de sa tenue d'urgentiste pour du rouge. La réponse tombe alors sous le sens : "Si on a du sang sur notre blouse rouge, tu penses que l'on va s'en apercevoir facilement ?" Autre avantage des couleurs des blouses actuelles selon lui : "Le rouge sur du bleu ou du vert clair, ça ne ressemble plus vraiment à du sang". Une façon de rendre le métier un peu moins désagréable ?

Le rouge serait en réalité bel et bien gênant pour les médecins, tout simplement parce que cette couleur serait trop similaire à celle du sang. Si l'explication peut faire sourire, cette couleur pourrait retarder le travail des chirurgiens, en particulier lorsque la vie du patient est en danger ou qu'il se trouve sur la table d'opération. Cette idée est aussi soutenue par le magazine étudiant Scienceline, qui suggère un meilleur contraste du vert avec avec celle du sang. De plus, selon le psychologue John Werner, qui a étudié la vision à l'université de Californie, observer du vert permettrait à l'œil humain de mieux cerner les variations de couleur verte et de facto, celle du sang. A noter toutefois qu'en Australie, les blouses sont rouges, et qu'aux Philippines les urgentistes ont un uniforme avec un motif camouflage orangé. La question de la couleur des blouses n'est donc pas totalement résolue.