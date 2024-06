Voici ce que vont devenir les Champs-Élysées

Un grand projet va transformer les Champs-Elysées. La métamorphose sera impressionnante.

Si les Champs-Élysées ont longtemps été vus comme la plus belle avenue du monde, ils sont de plus en plus délaissés par les Parisiens. Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Élysées, a dévoilé que selon un sondage, sur 100 personnes qui fréquenteraient l'avenue, seulement deux seraient des Parisiens. Le comité a alors présenté les résultats d'une vaste étude menée pour "réenchanter les Champs-Elysées". L'architecte Philippe Chiambaretta a été missionné avec la contribution de 183 experts et la consultation de 97 000 citoyens et cela a abouti à 152 propositions détaillées, remises à la Mairie de Paris.

"Le sujet est de retrouver un équilibre afin que les Parisiens retrouvent le goût simple de venir passer un bon moment sur l'avenue. Nous voulons que chacun s'y sente bien quel que soit son milieu social et son origine géographique. Nous voulons que chacun ait une occasion de venir sur les Champs-Élysées pour visiter un musée, voir une pièce de théâtre, simplement s'y promener, faire découvrir à sa famille, à ses amis", a expliqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris, rapporte LSA.

Ce projet s'achemine autour de quatre grands axes. Le premier est de "redonner les Champs-Elysées à tous". Cela passerait notamment par une meilleure répartition des espaces de mobilité. Il est notamment envisagé de réduire les voies de circulation de 6 à 4. L'étude propose aussi de réserver 13% d'espace supplémentaire pour la promenade avec un élargissement des trottoirs. La place de l'Etoile et de la Concorde seront aussi davantage piétonnisées. Par ailleurs, les Champs-Elysées retrouveraient vie par le biais de la création d'animations comme des parades ou des festivals. La programmation tournerait autour de la culture, de la gastronomie, du bien-être et des jeux éducatifs.

Le deuxième enjeu est environnemental. Le comité veut redonner de la place aux arbres et aux pistes cyclables. Le projet vise une augmentation de 120% des sols perméables sur l'avenue. Huit salons végétaux, composés d'assises, d'ombre et de fontaines sont aussi en prévision et les 20 hectares de jardins proches de la Concorde seraient transformés en véritable parc parisien.

Le troisième objectif se centre sur la recherche d'une "cohérence esthétique", qui pourrait passer par une identité lumineuse et une harmonisation du mobilier. 25 kiosques seraient aussi ajoutés tout le long de l'avenue. Enfin, il faudra "construire les Champs-Elysées de l'innovation", c'est-à-dire créer un jumeau numérique de l'avenue et proposer des parcours interactifs.

Selon Marc-Antoine Jamet, l'avenue a besoin de modernité, estimant que les Champs-Élysées sont encore "trop ancrés dans le 19e siècle" et doivent "passer au 21e siècle". Ce chantier nécessiterait cependant une enveloppe de 250 millions d'euros et le temps de chantier est estimé de 5 à 10 ans.