Les prévisions météo ont été corrigées pour le mois de juin ! Certaines régions vont vraiment en profiter

Quelle sera la météo en France pour les prochaines semaines ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes.

La première semaine de juin aura permis aux Français de renouer avec le soleil. Après plusieurs semaines marquées par les averses, les orages et le ciel gris, ces quelques jours ensoleillés étaient porteurs d'espoir pour la suite de l'été météorologique. Faut-il y croire La fin de semaine sera encore pluvieuse et orageuse sur une large partie du pays et notamment dans les départements du sud et de l'est... Ce jeu du chat et de la souris avec le soleil commence à en agacer plus d'un.

Toutefois, il se pourrait qu'il touche à sa fin. En effet, l'anticyclone situé plus au nord de l'Europe devrait se manifester sur toute la moitié nord dès lundi 10 juin et chasser les perturbations du sud de la France et de l'Europe. L'épisode orageux de la fin de semaine pourrait donc être stoppé et remplacé par des conditions plus calmes et un temps plus sec en France. La hausse des températures entamée depuis la fin mai devrait elle aussi se stabiliser ces prochains jours, ce qui devrait donner lieu à des journées plutôt agréables, selon les projections de La Chaîne Météo.

A quoi s'attendre pour la semaine du 10 juin ? Dans la moitié nord, les matinées seront rythmées par de la fraîcheur, due à des températures légèrement en dessous des normales de saison, à l'inverse dans le sud il pourrait faire bon dès les premières heures du jour. Dans l'après-midi, les températures évolueront elles aussi, la moitié nord pourrait gagner pas moins de 10°C par endroits, alors que dans les régions sud cette différence sera moins marquée, mais il fera tout de même chaud des Alpes au bassin méditerranéen et jusque dans le Pays basque.

© MeteoConsult

A quoi s'attendre pour la semaine du 17 juin ? Pour la troisième semaine de juin, La Chaîne Météo prévoit le retour "à un flux de nord-ouest perturbé et frais" sur au moins la moitié nord du pays. En raison d'un conflit entre de masses d'air, le soleil et le ciel relativement dégagé de la première quinzaine devrait une nouvelle fois laisser place à un épisode pluvieux et orageux sur les 3/4 du pays, n'épargnant que le bassin méditerranéen. Le temps devrait être plus humide et le ressenti plus lourd.

A quoi s'attendre pour la semaine du 24 juin ? Une nouvelle amélioration est à espérer. La fin du mois de juin pourrait être à l'image de celle de mai. Puisqu'à l'approche du mois de juillet, les températures devraient à nouveau remonter en raison du soleil plus enclin à s'installer dans le ciel. Il faut croiser les doigts pour un retour de l'anticyclone mais pour l'heure "il n'y a pas de signal montrant une vague de chaleur à l'horizon ni de canicule", indique La Chaîne Météo. La fiabilité n'étant pas encore optimale pour les deux dernières semaines de juin, ciel et le thermomètre restent à surveiller.