La vague de chaleur s'installe sur la France ! La canicule arrive déjà dans ces départements

Les fortes chaleurs de cette fin de semaine se poursuivent sur une partie du week-end, avec pour certains départements un épisode caniculaire, selon La Chaîne Météo.

Il aura fallu attendre la seconde moitié de juillet pour que la France connaisse son premier épisode de forte chaleur. Signe que l'été est arrivé dans l'Hexagone, l'ensemble du pays va connaître à partir de jeudi sa première vague de chaleur, elle va ensuite perdurer jusqu'à samedi. Des températures avoisinant les 40°C devraient même se faire ressentir dans plusieurs départements d'ici vendredi.

Une vague de chaleur correspond au dépassement d'une certaine température, sur l'ensemble du pays, pendant un ou trois jours. Et ces trois prochains jours, "la température devrait atteindre au moins 25,3°C pendant un jour et dépasser durant trois jours 23,4°C", soit "les critères nécessaires pour pouvoir parler de vague de chaleur", indique La Chaîne Météo.

Vendredi, journée la plus chaude de la semaine, les températures devraient être assez largement supérieures à ce que la France a connu ces dernières semaines, avec notamment 34°C à Paris, 32°C à Strasbourg et 38°C à Montélimar.

© La Chaîne Météo

La chaleur risque d'être particulièrement étouffante dans les terres et sur le bassin méditerranéen où le thermomètre pourrait afficher des températures 5 à 10°C au-dessus des normales de saison, faisant planer un risque de canicule sur les régions du sud-est de la France. Avec une pointe à 40°C dans le Gard, le Vaucluse et à l'intérieur des Bouches-du-Rhône prévient Météo France.

Les départements du littoral atlantique devraient eux profiter de températures plus douces, voire même fraîches dans la journée. À Brest, Biarritz et Cherbourg, le soleil pourrait ne pas être au rendez-vous avec des températures attendues autour de 20 à 24°C dans l'après-midi.

© La Chaîne météo

Cette vague de chaleur doit se prolonger en soirée et sur la journée de samedi, même si son pic est attendu pour vendredi. Les départements du sud-est de la France pourraient être toujours sous le coup d'un épisode caniculaire avec un mercure dépassant encore les 35°C par endroit. Ailleurs, les températures devraient rester élevées, toujours 30°C à Paris, et 32 à Strasbourg et Dijon mais la fraîcheur venue de la pointe normande et bretonne commencerait à s'engouffrer dans la Loire et la Gironde.

Plusieurs villes comme Bordeaux ou Limoges devraient perdre 5 à 6 degrés. Le phénomène devrait s'accentuer dimanche avec des températures en dessous des normales de saison sur les 2/3 du pays. L'immense majorité des départements français devraient retomber sous la barre des 25°C dans l'après-midi et connaître un retour de la perturbation par l'ouest. Plusieurs épisodes orageux sont d'ailleurs attendus à l'est du pays, notamment à Lyon, Nice, Strasbourg et Dijon.