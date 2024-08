Cette activité de beaucoup d'enfants sur la plage est plus dangereuse qu'on ne le pense

A la plage, les enfants aiment bien s'amuser, mais une de leurs activités favorites pourrait avoir des conséquences terribles.

En vacances à la mer, se poser sur la plage et profiter d'un instant de détente au son des vagues est l'un des plaisirs préférés de nombreuses personnes. Cependant, parfois, il faut aussi occuper les enfants et c'est alors que vient le moment des châteaux de sable ou de creuser des trous. Si quatre tours et une muraille ne représentent pas un grand danger, il faut se méfier des fossés dans le sable.

Si le premier risque évident est celui de la chute, celui qui peut s'avérer encore plus dangereux, c'est celui de l'effondrement. Stephen Leatherman, chercheur en sciences côtières, a expliqué auprès de The Conversation le grand danger que cela représente. Le plus souvent, sur les plages, se trouve du sable de quartz, associé à d'autres minéraux. Ce mélange est instable, notamment lorsqu'un trou est formé et qu'une personne est près de celui-ci, rajoutant un poids supplémentaire. Si le sable vient à s'effondrer, il est rapidement très lourd. En moyenne, sur la plupart des plages, un mètre cube de sable sec pèse entre 1500 et 2000 kilos. Il faut aussi se méfier du sable mouillé, car une fois sec, il devient beaucoup moins stable.

"Creuser des trous dans le sable peut sembler innocent, mais si le trou est suffisamment profond et s'effondre sur une personne, il est extrêmement difficile de s'enfuir", a ajouté le spécialiste. Chaque année, des dizaines de personnes sont blessées dont certaines, dans les cas les plus graves, perdent la vie à cause de trous creusés dans le sable. Les recherches montrent même que plus de personnes meurent ainsi que par des attaques de requin.

Pour aider une personne coincée dans le sable, il faut avant tout libérer ses voies respiratoires. Pour cela, il est préférable d'ôter le sable du centre vers l'extérieur à l'aide de pelles ou de seaux. Peu de personnes doivent s'en charger pour éviter d'accentuer le poids et d'accélérer l'effondrement.

Il est alors recommandé de ne jamais creuser un trou plus profond que la hauteur du genou de la personne la plus petite présente. 0,6 mètre est même défini comme la profondeur maximale. Ainsi, lors de votre prochaine sortie à la plage, assurez-vous que les trous de sable que vont faire vos enfants ne soient pas trop profonds et refermez-les avant votre départ pour ne prendre aucun risque.