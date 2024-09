Il est possible que vous teniez mal votre téléphone, voici la bonne position à adopter

Ne pas bien tenir son téléphone dans ses mains peut avoir des effets néfastes selon les experts.

Les dangers liés à l'utilisation du téléphone portable sont de plus en plus mis en exergue : addiction aux écrans, perturbation du sommeil, mauvaises ondes... Il est par exemple conseillé de se laisser une heure sans téléphone avant de dormir ou encore de le laisser dans une autre pièce que la chambre au moment d'aller se coucher, pour le charger la nuit par exemple. Un paramètre moins connu a aussi son importance : la tenue du téléphone en main.

S'il n'y a pas encore suffisamment de recherches pour vérifier un lien de causalité entre les blessures aux mains ou aux bras et l'utilisation du téléphone portable, un mauvais maintien de l'appareil peut contribuer à provoquer de l'arthrite du pouce, le syndrome du canal carpien (fourmillements, troubles de la sensibilité et diminution de la force), voire une tendinite.

Quelle est alors la bonne position ? Il faut que la tenue du poignet soit neutre : il doit donc être droit ou très légèrement courbé, selon Lauren Shapiro, professeure de chirurgie orthopédique à l'Université de Californie à San Francisco, qui s'est exprimée dans le Washington Post. "Fléchir le poignet, le tendre ou adopter une prise serrée exercera davantage de stress et de tension sur le corps", a-t-elle expliqué. Se trouver en position couchée, et donc avec les mains vers le haut, peut favoriser cette tension tout en réduisant l'apport de sang dans les doigts, provoquant assez rapidement des fourmillements. Signe qu'il faut se redresse et adopter immédiatement une meilleure posture !

Il est également nécessaire de poser régulièrement son téléphone ou d'utiliser au maximum un support, notamment lors de visionnages de films ou vidéos. De même, il est préférable de privilégier les appels aux messages écrits ainsi que d'utiliser les fonctionnalités "mains libres" grâce aux commandes vocales. Cependant, cette technique n'est pas possible pour tout : "Pour moi, le pire des mouvements, c'est le fait de scroller et ça me paraît difficile à faire avec la commande vocale", nuance Hemrick Verwaerde, kinésithérapeute, pour Tech&Co.

Utiliser le téléphone allongé est aussi à proscrire : Dès l'achat, un critère peut être pris en compte : la taille du téléphone. Elle doit être adaptée à celle de la main. Des poignées collées à l'arrière du téléphone peuvent aider si jamais l'appareil est trop grand. Ceci étant, il faut faire attention à ne pas faire reposer tout le poids sur un seul doigt en les utilisant.

Bien tenir son téléphone, c'est aussi ne pas le mettre juste devant ses yeux. Lauren Shapiro évoque une distance d'au moins 30 centimètres et à la hauteur des yeux. Si le téléphone est tenu trop bas, cela peut provoquer des douleurs aux cervicales. En cas de symptômes tels des engourdissements, des picotements au niveau des mains, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.