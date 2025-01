Les avocats restent frais un mois grâce à cette méthode très simple

Pas facile de bien conserver des avocats, pourtant une technique simple permet de les garder frais un mois entier.

Si les avocats sont davantage des fruits d'hiver, il est possible d'en trouver un peu toute l'année. En début d'année, la star des avocats est la variété Hass, puis de mai à juillet, la variété Reed débarque sur les étals. Moins présents en août et septembre, les avocats reviennent en force en octobre avec les variétés Fuerte et Bacon. Ils sont, en plus, bons pour la santé. Cependant, l'avocat reste un fruit fragile et donc pas facile à choisir ni à conserver. S'il est ferme, c'est qu'il n'est pas encore mûr, alors que si l'enveloppe est souple, il doit être consommé sous peu et aura bon goût. Lors de l'ouverture, la couleur doit aussi être ni trop claire, ni trop foncée.

Comment bien les conserver ? Amy Cross, cuisinière et fondatrice de The Cross Legacy, a partagé une bonne technique de conservation, qui peut permettre de les garder jusqu'à un mois au réfrigérateur. Pour commencer, il est nécessaire de retirer tous les autocollants sur la peau. Il faut ensuite laver correctement les avocats pour éliminer les bactéries. Ceci étant, l'experte utilise une méthode de lavage bien particulière : "de l'eau froide et du vinaigre blanc distillé". Si cette technique peut surprendre, elle permet de tuer toutes les bactéries et d'éviter une contamination de la peau, prolongeant ainsi la durée de conservation.

Dans le détail, les avocats doivent être plongés dans un grand bol d'eau froide : 10 tasses d'eau froide pour 1/4 de tasse de vinaigre. Il faut laisser poser les avocats pas plus de deux minutes, sinon ils pourraient prendre le goût du vinaigre. Une fois le temps écoulé, il suffit de les rincer et de les laisser sécher sur une serviette à l'air libre.

Quand ils sont bien secs, ils peuvent ensuite être placés dans un contenant hermétique au réfrigérateur, sauf s'ils ne sont pas encore mûrs et dans ce cas, ils peuvent rester dans un bol de fruits dans la cuisine, à température ambiante. Dans ce cas, il est préférable de les mettre avec des citrons, qui empêchent de mûrir trop rapidement alors qu'à l'inverse les bananes entraineront une maturation très rapide.

"Il s'avère que les deux s'aident mutuellement à durer plus longtemps", assure Amy Cross. Il est d'ailleurs aussi recommandé de mettre du jus de citron sur un demi-avocat pour le conserver un peu plus longtemps au réfrigérateur, quand il a été entamé.