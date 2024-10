Si la personne en face de vous prononce ces phrases, c'est qu'elle ne vous aime pas beaucoup

Certaines phrases a première vue anodines dans une conversation en disent long sur ce que votre interlocuteur pense de vous.

On ne peut pas plaire à tout le monde. Ceci étant, il est préférable de savoir si la personne en face de vous, avec laquelle vous échangez, vous apprécie ou non. Certaines phrases peuvent être très révélatrices de la véritable pensée de votre interlocuteur à votre égard. Alors prêtez-y bien attention et si elles sont trop récurrentes dans vos conversations, prenez vos distances et ne dépensez pas d'énergie pour elle. Voici les 5 phrases signes d'alerte.

1-"Je suis juste honnête". Si, au premier abord, l'honnêteté apparait comme une qualité, cette déclaration est davantage un signal d'alarme. Elle est, en effet, parfois détournée et devient un prétexte pour émettre des critiques abusives ou avoir des propos blessants. Parler "au nom de l'honnêteté" ne justifie pas tout. Surveillez donc le ton et le contexte dans lequel est sortie cette phrase, elle peut être synonyme en secret d'un mépris envers vous. Elle peut également être tournée en "sans vouloir t'offenser...". Cela sonne comme un préambule poli pour dire quelque chose de négatif. Selon une étude de sociologie, quelqu'un de trop poli n'est souvent pas sincère.

2-"Je n'ai pas le temps pour ça". Cette phrase est souvent employée non pour un manque réel de temps, mais pour une absence d'envie de répondre, d'écouter ou d'apporter son aide. Cela peut signaler que la personne n'accorde aucune importance à vos dires. Entendre cette phrase à répétition peut même indiquer que la personne n'en a rien à faire de vous. Cela en est de même si lorsque vous confiez vos préoccupations, elle vous répond "ce n'est pas mon problème".

3-"Si j'étais toi". Cette phrase peut ressembler à un conseil voire à une profonde empathie. Toutefois, elle peut également suggérer une forme d'arrogance, votre interlocuteur estimant que sa pensée est meilleure que la vôtre. Il ignore ainsi votre individualité, votre vécu et est persuadé que son approche vaut mieux. Employer souvent cette expression peut être le signe que cette personne ne vous porte pas dans son cœur car elle ne se préoccupe pas vraiment de votre ressenti.

4-"Comme tu veux". Selon le ton, cette expression peut symboliser l'indifférence ou l'agacement. Elle permet de mettre fin rapidement à une conversation. Elle signifie parfois que la personne n'accorde plus assez d'importance à vos propos pour échanger plus longuement, balayant alors le sujet d'un revers de main. C'est une manière subtile de se désengager, sans dire le fond de sa pensée.

5-"Tu es trop sensible/susceptible". Facile, avec cette petite pique, de remettre la faute sur vous et rejeter vos réactions. Elle pousse à remettre ses émotions en question. Cela détourne aussi l'attention du comportement ou des dires de la personne en face de vous. D'un coup, c'est vous qui devenez en tort. Si cette phrase est trop récurrente, cette personne ne doit sûrement guère tenir à vous.