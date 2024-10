C'est le seul baume à lèvres vraiment efficace selon UFC-Que Choisir, tous les autres ont déçu les experts

Pour en finir avec les lèvres gercées, il n'y a pas énormément de choix. Les chercheurs d'UFC-Que Choisir révèlent qu'un seul baume à lèvres présent sur le marché est réellement hydratant.

Les lèvres gercées sont l'un des plus gros inconvénients de l'hiver. Huile de coco, miel, beurre de karité ou encore cire d'abeille et aloé vera… Tous les moyens sont bons pour les soigner. Mais le baume à lèvres reste l'un des remèdes les plus connus.

Dans les rayons des pharmacies, parapharmacies et dans certains supermarchés, on en trouve plusieurs centaines de marques différentes. Parfumés, bios, en stick, en pot, plus ou moins cher, il en existe un pour chaque besoin. Mais lesquels sont les plus efficaces, certains sont-ils dangereux pour notre santé, qu'en est-il du rapport qualité/prix ? L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a mené l'enquête.

Dans l'étude publiée le 18 septembre 2024, les experts ont comparé plusieurs aspects des baumes. Qualités hydratantes et esthétiques, composition (allergènes, perturbateurs endocriniens…), étiquetage, emballage… Tout a été analysé dans les moindres détails. Et le verdict est sans appel : parmi 19 baumes étudiés, un seul présente une efficacité hydratante satisfaisante. Tous les autres ont déçu les experts.

Auréolée de la très bonne note de 16/20, la perle rare est donc un très bon hydratant, a une odeur agréable ainsi qu'un étiquetage complet. Mais le plus important, c'est que le baume à lèvres ne contient aucun ingrédient indésirable comme des huiles minérales, des substances perturbatrices endocriniennes, ou du dioxyde de titane. Votre allié pour cet hiver sera donc le Hyaluron Lip moisture plus de la marque mondialement connue Labello.

Attention tout de même, les spécialistes ont relevé la présence d'allergènes dans la composition. Ils regrettent également un emballage trop imposant et inutile, ainsi qu'une perte non négligeable de produit dans la base du stick. Il est par ailleurs important de noter que ce produit coûte en moyenne 3,90 euros, un tarif plus élevé que tous les autres.

Un autre produit de la marque Labello, si connue qu'elle a fini par donner son nom au produit, était présent dans la liste des articles analysés. Plus décevant, il obtient la note moyenne de 11,3/20 car il est n'est pas assez hydratant, et que sa contenance est moindre. Mais la moins bonne note du classement a été obtenue par le baume de la marque Blistex. Suremballé dans du plastique et du carton, il a une composition douteuse selon les critères de l'étude et n'est pas efficace. Les experts d'UFC-Que Choisir, qui lui ont accordé un 8/20, déconseillent vivement de l'acheter !