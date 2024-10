Attention : si une mouche se pose sur votre assiette, elle peut y vomir et faire des dégâts

Les mouches, attirées par la nourriture, n'hésitent pas à se poser sur les assiettes bien remplies. Elles peuvent y déposer quelque chose de peu ragoutant.

Pendant un repas, il n'est pas rare qu'une mouche vienne se balader autour de votre assiette, bourdonnant près de la nourriture. Si elle peut sembler inoffensive par rapport à une guêpe par exemple, il faut vous en méfier. Car les mouches peuvent laisser des traces dans votre plat. Ces insectes peuvent même y vomir ! Les mouches régurgitent, en effet, un liquide microscopique afin de décomposer la matière solide avant de pouvoir l'absorber. Elles sont incapables de mâcher, leur bouche fonctionnant plutôt comme une paille.

Ce vomi peut s'avérer nocif. Il peut contenir des agents pathogènes venant de leur repas précédent, les mouches trouvant à manger partout, que ce soit sur des animaux morts, sur des déchets en décomposition, dans les égouts... Elles stockent tout ce qu'elles trouvent dans leur jabot, où il y a peu d'enzymes ou d'agents microbiens.

C'est ainsi qu'elles risquent de ramener des bactéries telles que Campylobacter, Escherichia coli ou Salmonella, mais aussi des parasites ou des virus, comme l'explique une étude publiée dans Microorganisms. Rien que sur son corps, la mouche peut transporter des millions de bactéries.

Ce n'est pas parce qu'une mouche régurgite dans votre assiette que vous serez forcément malade. Seule une "petite fraction" des bactéries transportées peuvent provoquer des maladies et cela dépend aussi de la dose. Toutefois, il faut être prudent, surtout si la nourriture qui a été en contact avec le rejet de l'insecte n'est pas consommée pendant un certain temps.

"Apprendre tout ça est assez répugnant, mais il faut savoir que si les mouches transmettaient vraiment des doses élevées de ces pathogènes, il y aurait plus de personnes malades", rassure la professeure Lyric Bartholomay, de l'université du Wisconsin-Madison, comme le rapporte Le Washington Post.

Les experts recommandent tout de même de surveiller le nombre de mouches dans votre maison. Vous pouvez limiter l'invasion à l'aide de moustiquaires lorsque les portes ou les fenêtres sont ouvertes. Il faut aussi bien sortir vos poubelles et tous les déchets qui sont susceptibles de les attirer. Il est également recommandé de recouvrir les aliments non consommés. A contrario, il ne faut pas non plus tomber dans des réactions excessives et jeter toute nourriture qui aura été seulement quelques secondes en contact avec une mouche.