Ces rendez-vous médicaux seront gratuits en 2025, tous les Français pourront en profiter

Cette nouvelle mesure va simplifier l'accès à un soin de plus en plus nécessaire.

C'est une annonce passée quasi-inaperçue. Au milieu d'une rentrée marquée par une salve de mauvaises nouvelles, notamment financières, une modification va être instaurée à compter de 2025 sur le plan médical. Cela devrait réjouir bon nombre de Français et aller, un peu, à rebours de la tendance du moment.

Alors que les prix chez le médecin ou chez les spécialistes s'apprête à flamber, tous les professionnels ne seront pas complètement inaccessibles l'année prochaine. L'un d'entre eux, auquel environ 250 000 Français ont recours chaque année, sera plus facilement consultable et, surtout, un peu moins cher.

© 123RF

Il est prévu qu'à compter du 1er janvier, chaque Français puisse se rendre gratuitement, une fois par mois, chez le psychologue. Une mesure portée par le nouveau gouvernement qui vise à étendre un dispositif déjà en place et qui a fait ses preuves : "Mon soutien psy". Depuis 2022, huit consultations par an chez le psy étaient offertes à chaque Français, dès l'âge de 3 ans. Toutefois, il fallait que ces rendez-vous soient effectués sur prescription du médecin généraliste ou de la sage-femme.

En 2025, ce sera plus simple. Tout un chacun pourra bénéficier de cette gratuité sans que cela ne soit prescrit par le généraliste ou la sage-femme. Attention cependant, il sera toujours nécessaire de se rendre chez un professionnel agréé par l'Etat, dont la liste se trouve ici.

Cette mesure s'inscrit dans le grand plan mis en œuvre par Michel Barnier et ses équipes sur la santé mentale, déclarée "grande cause nationale". Il faut dire que les récents chiffres sur l'état psychologique de la population, notamment les jeunes et étudiants, est pour le moins alarmante. 40% d'entre eux présenteraient des symptômes dépressifs, selon une étude de l'université de Bordeaux, diffusée par Marianne.

Or, pour enrayer cette spirale, il faut sortir le chéquier. Et avec des séances qui oscillent entre 50 et 100€ l'heure, à raison de trois ou quatre par mois, cela rend le protocole vite impossible à suivre financièrement. Cette initiative de l'Etat pourrait permettre de résoudre une partie du problème.