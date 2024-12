Au-delà de cet âge, les enfants ne croient plus au Père Noël, les parents doivent être prêts

Quand faut-il avouer la vérité sur le Père Noël à ses enfants ? Pour les parents, c'est toujours une étape compliquée.

Noël approche. Décorations lumineuses et sapins créent une atmosphère magique. Pour les parents de jeunes enfants, c'est aussi la période où il faut enfiler son costume de Père Noël et préparer les cadeaux en secret. La période pendant laquelle les enfants croient au Père Noël ne dure que quelques années, et c'est un passage important.

Selon Anne Vachez-Gatecel, psychologue et psychomotricienne, un tel mythe permet, en effet, de développer l'imagination des plus petits. "Croire au Père Noël permet à l'enfant de se construire, d'être dans la narration, de structurer sa pensée, donc c'est extrêmement positif. Cela lui permet aussi d'échapper à une réalité parfois un peu oppressante et de partager cette croyance collective avec d'autres enfants", a-t-elle déclaré auprès d'Actu.fr. Cela permet aussi d'appréhender la notion du temps et de faire travailler la patience.

Plus l’enfant grandit, plus le risque qu'il comprenne la supercherie est grand. Il peut l'apprendre par ses frères et sœurs ainés, ses cousins, ses camarades de classe notamment après le passage en primaire... Cette révélation peut être vécue comme un choc, il faut donc laisser le temps à l'enfant de digérer la nouvelle. Pour le rassurer, rien de mieux que de lui expliquer que les fêtes ne se résument pas seulement au bonhomme au bonnet rouge mais que c'est aussi le sapin, les cadeaux, les repas en famille...

Les parents se questionnent alors souvent sur le moment idéal pour tout expliquer. Selon la psychologue, le plus important est le souhait de l'enfant : "Tant qu'un enfant a envie d'y croire, il y croit. Et parfois, quand bien même les copains ou les frères et sœurs lui diraient le contraire". Il faut le laisser accepter la réalité quand il y est prêt. S'il se questionne, il ne faut alors pas hésiter à lui demander sa véritable pensée et son avis avant de tout déballer. Il n'y a en fait pas de règle fixe : tout dépend de la personnalité de chaque enfant et du milieu dans lequel il grandit.

Toutefois, à un certain âge, il y a souvent une bascule dans cette croyance. C'est l'âge de raison, qui est estimé autour de 7 ans. Béatrice Alfonso, psychologue clinicienne est de cet avis : "Tous les professionnels s'accordent pour dire que jusqu'à 7 ou 8 ans, c'est-à-dire au moment de ce que l'on appelle l'âge de raison, l'enfant peut y croire", a-t-elle expliqué auprès de Midi-Libre.

Il arrive parfois que des enfants perpétuent cette croyance après 10 ans mais c'est "très rare", précise la spécialiste. Cela peut être dû "à une immaturité, qui n'a rien à voir avec l'intelligence de l'enfant". C'est à ce moment-là que les parents sont appelés à intervenir, notamment pour éviter que l'enfant subisse des moqueries. Il faut évidemment s'y prendre progressivement en amenant l'enfant à se questionner pour qu'il finisse par comprendre par lui-même.