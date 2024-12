Cette pratique très courante sur les routes sera interdite dès le 1er janvier – attention aux amendes

Cette pratique autorisée depuis plusieurs années sur de nombreuses routes sera interdite à partir du 1er janvier 2025.

Plusieurs millions d'usagers de la route vont devoir changer leur façon de conduire d'ici à la nouvelle année. Débutée le 2 août 2021, une expérimentation d'envergure doit s'arrêter le 31 décembre 2024, forçant de très nombreux conducteurs à changer leurs habitudes. Ce test grandeur nature effectué dans 21 départements français devait dans un premier temps prendre fin le 1er août, puis le 15 septembre, avant d'être prolongé de quatre mois supplémentaires. Si la Sécurité routière ne change pas encore une fois la date, alors elle devrait rendre un bilan de cette expérimentation dans les premiers mois de 2025.

En quoi consiste-elle ? Elle autorise depuis plus de trois ans les deux-roues et trois-roues motorisés à circuler entre les files sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune. Cette pratique de remonter entre les files et les véhicules arrêtés, par exemple lors d'un embouteillage, est très très courante mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'est pas inscrite au Code de la route. Grâce à ce test, les motards circulant dans les huit départements d'Ile-de-France, dans la métropole lyonnaise, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, les Alpes-Maritimes, le Var, la Drôme, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales ont le droit de passer entre deux voitures - toujours sur la file la plus à gauche - sans risquer une amende.

© SYSPEO/SIPA

Mais dans quelques jours ce sera terminé ! La fin de l'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) dans tous ces territoires marquera le retour à la réglementation du Code de la route. En France, comme c'est le cas par exemple en Allemagne et en Espagne, le fait de circuler entre deux files est interdit et assez sévèrement puni par la loi. Cela équivaut à un dépassement effectué par la droite, sanctionné d'une amende de 135 euros et du retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Certains motards en avaient fait les frais cet été puisque l'autorisation de la circulation inter-files avait déjà été provisoirement suspendue sur les 185 kilomètres de voies réservées aux véhicules accrédités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les résultats de cette expérience définiront si cette pratique peut être tolérée et dans quelles conditions. Une très grande majorité de conducteurs de deux et trois roues y sont favorables dans la mesure ou elle leur fait gagner beaucoup de temps, notamment lorsque le trafic est dense. Certains de nos voisins, comme la Belgique et les Pays-Bas, l'autorisent déjà. Qu'en sera-t-il en France ? La réponse ne devrait plus trop tarder. Sauf si la Sécurité routière décide de prolonger une nouvelle fois l'expérimentation...