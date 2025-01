L'être vivant le plus ancien du monde sur Terre est invraisemblable, digne d'un conte pour enfant

Un organisme d'une dizaine de milliers d'années a été récemment découvert par des scientifiques. Il serait le plus vieil être vivant sur Terre.

Il s'appelle Pando. Depuis l'ère glacière, cet être vivant a grandi dans l'Utah, aux États-Unis. Constituée d'un seul et unique arbre, cette immense forêt est composée de 47 000 peupliers, présents sur 43 hectares. Il s'agit d'un organisme interconnecté puisque ses milliers de tiges sont reliées par une même racine. Son nom, qui signifie "je m'étends" ou "je me répands" en latin, ne doit donc rien au hasard. Incroyable mais vrai, cette forêt qui semble sortie d'un conte ou d'une histoire fantastique, est le doyen de toute vie sur Terre !

Une équipe de scientifiques américains, menée par Rozenn Pineau et ses collègues de l'Institut de technologie de Géorgie, à Atlanta, ont effectué quelques recherches sur ce vétéran organique. D'après eux, Pando ne serait pas seulement le plus grand arbre du monde, mais également l'un des plus vieux organismes vivants sur Terre. Il daterait même de la fin de l'ère glacière, il y a environ 34 000 ans. En tenant compte des incertitudes, son âge oscillerait donc entre 16 000 et 81 000 ans.

© Lance Oditt/Western Aspen Allian

Malgré tout, ces estimations doivent être considérées avec précaution car elles n'ont pas encore été évaluées par un comité de lecture. Lequel permet de confronter des avis et des points de vue sur les articles et de limiter les risques d'erreurs (orthographiques, syntaxiques, mais aussi sur le fond) avant leur publication. L'étude est tout de même d'ores et déjà disponible sur le serveur de prépublication bioRxiv.

Pour arriver à ces conclusions, l'équipe de Rozenn Pineau a "échantillonné des feuilles, des racines et des morceaux d'écorce et en a extrait le matériel génétique", indique New Scientist. Les scientifiques ont concentrés leurs recherches sur les mutations somatiques de l'arbre, c'est-à-dire les modifications de l'ADN survenues dans les cellules d'un organisme après la conception. Avec ces recherches, ils espèrent déterminer comment Pando a pu éviter l'accumulation de gênes néfastes à son développement.

Pour l'instant, Pando est en lice contre deux concurrents dans ce concours de longévité : une forêt clonale de Tasmanie vieille de 43 000 ans et des herbiers de posidonie, présents dans la mer Méditerranée, dont l'âge pourrait être de 200 000 ans, précise New Scientist. Il faudra de nouvelles recherches futures pour déclarer qui en sort vainqueur.