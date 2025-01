De l'hydrogène caché enfin identifié, il pourrait alimenter la Terre pendant 200 ans !

Sous la surface de la Terre se cacheraient des milliards de tonnes d'hydrogène. Cette réserve pourrait mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles.

L'accessibilité et l'utilisation de l'énergie est au cœur des enjeux contemporains. À une heure où environ 80% de nos ressources dépendent d'énergies non renouvelables, des solutions sont proposées pour se mettre "au vert" rapidement. Parmi elles, se trouve la transition vers l'hydrogène, prisé par la Commission européenne, qui tablait sur 20 millions de tonnes d'hydrogène décarboné d'ici 2030 pour l'UE, production et importation confondues. Depuis, la Cour des comptes européenne a cependant déploré un manque "d'analyse rigoureuse", jugeant cet objectif "irréaliste".

Pour cause, il existe plusieurs types d'hydrogènes, le carboné, le bas carbone et le renouvelable. Ce dernier intéresse plus particulièrement les investisseurs, mais il est plus difficile à obtenir. En effet, selon l'Agence internationale de l'énergie (IAE), sa production serait opérationnelle au plus tôt en 2030. Malgré tout, l'hydrogène reste une excellente solution de stockage et de redistribution à la demande.

Cette source d'énergie propre peut alimenter des véhicules et même produire de l'électricité sans produire d'émission de gaz à effet de serre. Au vu de ces avantages, des scientifiques se sont demandés où étaient stockés ces réserves d'hydrogènes.

Leurs recherches suggèrent qu'il y aurait 6,2 billions de tonnes d'hydrogènes dans les roches et réservoirs souterrains, soit 26 fois plus que la quantité de pétrole connue dans le sol. Cependant, l'emplacement de ces réserves d'hydrogène demeure encore précisément inconnu. Mais avec seulement 2% des stocks découverts, on aurait suffisamment d'hydrogène "pour atteindre la neutralité carbone pendant des centaines d'années", a déclaré à Live Science Geoffrey Ellis, géochimiste pétrolier à l'US Geological Survey (USGS) et auteur principal de la nouvelle étude.

Le tout malgré des conditions d'accessibilité réduites et des réserves trop étroites pour être extraites efficacement. Les résultats indiquent également qu'il y aurait un taux d'hydrogène si conséquent qu'il conviendrait aux besoins de la population de toute la planète.

En effet, l'énergie libérée par cette quantité d'hydrogène serait environ deux fois supérieure à l'énergie stockée dans toutes les réserves de gaz naturel connues sur Terre. Une découverte stupéfiante pour ces chercheurs qui n'ont découvert que récemment que l'hydrogène s'accumulait sous la surface de la Terre.