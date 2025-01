"Je touche 1500 euros de retraite par mois, voici combien je vais payer d'impôts en 2025"

Célibataire ou marié, le montant des impôts ne sera pas le même cette année selon votre situation.

C'est l'un des grands sujets du moment. Compte-tenu de l'instabilité politique ambiante, la question du montant des impôts à payer en 2025 se pose pour beaucoup de Français. Avec la mention de censure adoptée et le budget 2025 encore non finalisé, l'alerte donnée ces dernières semaines pourrait bien se réaliser : 17 millions de ménages pourraient payer plus au fisc l'année prochaine par rapport à cette année.

Face à ce propos lancé par l'ancien ministre du Budget, quel serait vraiment l'impact sur le portefeuille des personnes concernées ? Linternaute a fait les calculs, à partir d'une retraite médiane de 1500 euros net par mois, après impôts. Celle-ci se décompose en 1000 euros de pension de base (CNAV/Carsat) et 500 euros de complémentaire du privé (Agirc-Arrco). Voici les résultats dans deux cas de figure.

Prenons un premier cas de retraité vivant seul. En 2024, ce célibataire de plus de 65 ans a perçu, chaque mois, sur son compte en banque, environ, 1500 euros de retraite. En janvier 2024, il a touché 1000 euros de la CNAV puis 500 euros de l'Agirc-Arrco. A partir de février, il a bénéficié de la hausse de la pension de base de 5,3%. Son total mensuel a donc grimpé à 1553€. Enfin, en novembre et décembre, sa rémunération est passée à 1561€ après l'augmentation de la pension complémentaire de 1,6%. Il n'a eu recours a aucune réduction ou aucun crédit d'impôt. C'est donc une déclaration très simple qu'il fera au fisc au printemps.

Lorsqu'il aura transmis ses revenus, le Trésor public ne lui réclamera rien. Que le barème de calcul soit indexé sur l'inflation ou non, le sexagénaire n'aura pas 1€ à payer aux impôts. Pour un couple marié, également âgé de plus de 65 ans, dont les deux membres gagnent tous les deux autour de 1500 euros, comme notre célibataire, la donne ne sera pas la même. Si les députés et sénateurs augmentent le barème de calcul de l'impôt, nos retraités devront s'acquitter de 185€. En revanche, en cas d'absence d'indexation, la facture flambera à 296€. Soit 111€ de plus.

Ces calculs ont été effectués sur la base de déclarations simples, sans réduction ou crédit d'impôt quelconque, et sur le principe d'un revenu similaire entre les adultes. Vérifiés avec le simulateur officiel du fisc, les montants indiqués correspondent au total à payer sur l'année, c'est-à-dire prélèvement à la source inclus.