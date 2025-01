Beaucoup de jeunes se font avoir par ces diamants moins chers et "éthiques", ils sont faux et polluants

Les plus jeunes sont de plus en plus nombreux à privilégier les diamants de synthèse et à s'en réjouir. Mais ils se font avoir.

Chaque année, la cote des diamants naturels diminue. L'analyste spécialisé Paul Zimnisky a d'ailleurs déclaré à l'AFP il y a quelques mois que la part de marché mondiale, en valeur, des diamants synthétiques était passée de 3,5% en 2018 à 18,5% en 2023. Une hausse spectaculaire pour une industrie en plein essor.

Mais si ces nouvelles pierres sont si demandées, quels sont vraiment leurs avantages par rapport aux diamants naturels ? D'abord, il faut savoir que le système de fabrication est très différent : s'il est naturel, le diamant est extrait du manteau terrestre - situé entre la croûte et le noyau externe - où il s'est formé il y a 2 milliards d'années. Le diamant synthétique en revanche est fabriqué dans un laboratoire durant une courte période, ce qui va nécessairement baisser son coût.

Cette diminution des prix séduit d'ailleurs de nombreux acheteurs. Selon une enquête Statista parue en 2019, 67% des Français choisissent de se tourner vers les diamants de synthèse en raison de leur tarif plus avantageux. Et pour cause : ils sont en moyenne 30 à 50% moins chers que les naturels. Dans certains cas, la différence de prix peut aller jusqu'à 70%.

© 123RF

Un avantage considérable pour les plus jeunes, comme le met en avant le magazine Fortune dans un article qui interroge les modes de consommation des nouvelles générations. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à arborer avec fierté des diamants de synthèse, qui seraient en outre supposément plus "écologiques". Le média s'appuie notamment sur l'explosion des publications sur les réseaux sociaux des jeunes de la génération Z qui revendiquent fièrement leur achat. Plusieurs vingtenaires témoignent. "La plupart de mes amis ont des diamants créés en laboratoire. Je pense que cela correspond à notre mode de vie, à l'économie et à la situation environnementale", assure l'une d'elle.

Sauf que les jeunes qui cèdent à cette tendance se font avoir. Même si l'industrie des diamants de synthèse se vante d'être moins polluante, "le processus de fabrication, étalé sur plusieurs semaines, est particulièrement énergivore et requiert des chaleurs proches de 20% de la température à la surface du Soleil", selon un rapport du Natural Diamond Council (NDC). "Plus de 60% des diamants synthétiques sont produits en série en Chine et en Inde, où 74% et 63% de l'électricité du réseau proviennent du charbon", ajoute aussi l'association.

Des ONG considèrent plus globalement qu'acheter un diamant est délétère. L'extraction des diamants naturels entraine quant à elle des drainages de lacs, la destruction des cours d'eau, le déversement de polluant, etc. Il est nécessaire de souligner que de nombreuses entreprises ont entamé un parcours de décarbonation pour convenir aux normes internationales. Désormais, chaque industrie possède sa propre méthodologie d'extraction, plus ou moins polluante. Au consommateur, peu importe sa génération, de se renseigner s'il le souhaite.