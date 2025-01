Un astéroïde pourrait frapper la Terre à cette date, son impact aurait l'effet d'une bombe atomique

Un astéroïde récemment découvert présente une des probabilités les plus élevées de frapper la Terre.

Le 27 décembre 2024, des astronomes de l'observatoire Chilien Rio Hurtado ont repéré un astéroïde inconnu. Depuis plusieurs semaines, différentes agences spatiales comme l'ESA et la NASA se sont penchées sur la question et ont étudié cet intrigant visiteur nommé 2024 YR4. Les premières conclusions de ces recherches sont relativement préoccupantes puisque, d'après les estimations de l'ESA, l'astéroïde présente 1,2% de chances de frapper la Terre le 22 décembre 2032. Ce cas de figure ne s'est présenté qu'une fois depuis 1999 et la mise en place du système d'alerte international. Bien qu'impressionnante, cette menace reste à prendre avec des pincettes pour différentes raisons.

D'un diamètre estimé entre 40 et 100 mètres, l'astéroïde 2024 YR4 n'est pas un mastodonte de sa catégorie mais pourrait provoquer de sérieux dégâts locaux en cas de collision. Cet incident serait alors comparable à celui de la Tunguska en 1908, lorsqu'un objet toujours pas formellement identifié à l'heure actuelle avait provoqué une déflagration estimée à 1 000 fois la bombe d'Hiroshima, soufflant 2 150 km² de forêt dans une vallée de Sibérie centrale. Si les conséquences pourraient être dramatiques en cas de chute inattendue sur une métropole, le risque reste faible, notre planète étant majoritairement recouverte d'océans et de zones inhabitées.

L'astéroïde 2024 YR4 est placé sous haute surveillance par le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) © dottedyeti - stock.adobe.com

L'évaluation du risque que représente 2024 YR4 constitue une véritable course contre la montre pour les spécialistes. L'astéroïde devrait s'éloigner dans les prochaines semaines pour une durée d'environ trois ans. En 2028, une nouvelle fenêtre d'observation s'ouvrira lorsqu'il sera de nouveau visible. Les scientifiques doivent donc obtenir un maximum de données pour réaliser leurs calculs. Le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) s'est réuni le 28 janvier afin d'organiser cette collecte d'informations. "C'est l'une des probabilités les plus élevées d'un impact d'un rocher de taille significative jamais observée", a estimé mardi David Rankin, ingénieur du Catalina Sky Survey et spécialiste des astéroïdes, pour le média Space.

Actuellement placé sous haute surveillance en attendant d'en savoir plus, 2024 YR4 ne représente toutefois pas un danger imminent. Rappelons qu'il y a tout de même presque 99% de chances qu'il ne touche pas la Terre. Par ailleurs, il est probable que l'estimation du risque de collision diminue une fois les calculs affinés. "La probabilité d'impact d'un astéroïde augmente souvent au début avant de retomber rapidement à zéro après des observations supplémentaires", rassure l'ESA sur son site web. Dans le cas contraire, l'évacuation de la zone concernée ou une déviation de l'astéroïde sont des solutions qui pourraient être envisagées.