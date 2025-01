Cette orque continue de porter son petit mort, des images bouleversantes expliquées par les chercheurs

Une femelle orque a transporté son petit mort pendant plusieurs jours. Son comportement a été analysé par des experts.

J35 ou Tahlequah est une femelle orque bien connue. Elle est mère de deux petits : le premier est né il y a 14 ans et le deuxième a vu le jour en 2020. Malheureusement, l'animal marin a perdu deux autres petits, le premier en 2018 et le second en ce début d'année 2025. Des problèmes de santé ont rapidement été soupçonnés pour son petit dernier, il serait notamment né prématurément. Dans cette espèce, les veaux font, en plus, face à un taux de mortalité très élevé au cours de la première année.

Après cette terrible disparition, l'orque de 26 ans a été aperçue en train de porter son petit mort (J61) dans la région de Puget Sound, bras de mer du Pacifique, a dévoilé le centre de recherche sur les baleines, basé dans l'État de Washington, aux États-Unis. Elle avait déjà fait un tel geste quelques années auparavant pour son précédent veau décédé. Elle avait parcouru plus de 1600 km en 17 jours avec le corps. Cette fois-ci, elle aurait porté le petit pendant au moins 11 jours, selon KOMO News, qui a partagé des images de ce voyage funèbre.

Les experts du centre de recherche ont analysé ce comportement de l'animal. Ils estiment que c'est sa façon de faire son deuil. Les équipes ne seraient pas surprises que le processus de deuil chez les orques dure quasiment toute la vie, comme chez les humains qui perdent un bébé. "Les parties de leur cerveau qui sont responsables de choses comme la mémoire, les émotions et le langage sont très bien développées, en fait, à certains égards, plus développées que le cerveau humain", ont expliqué les chercheurs.

Tahlequah, subissant un tel deuil pour la seconde fois, serait donc encore davantage affectée. "La mort de n'importe quel veau est une perte énorme, mais la mort de J61 est particulièrement dévastatrice, non seulement parce qu'il s'agissait d'une femelle, qui aurait pu un jour potentiellement diriger sa propre lignée, mais aussi en raison de l'histoire de sa mère", ont expliqué les spécialistes dans leur publication sur les réseaux sociaux. L'orque du Sud est, en effet, une espèce en voie de disparition, avec moins de 75 individus encore en vie dont 23 femelles en âge de se reproduire. Elles sont, de surcroit, sujettes aux fausses couches et l'espèce est en manque de proie pour se nourrir, notamment à cause de la pollution.