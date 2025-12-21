C'est à cet âge qu'on atteint le maximum de nos capacités, et c'est bien plus vieux qu'on ne le pensait

À quel âge l'être humain atteint-il le maximum de sa forme ? Un duo de chercheurs répond à cette question pas si anodine.

Dans une nouvelle étude parue dans la revue Intelligence ce mois-ci, le chercheur Gilles E. Gignac, de l'université Laurentienne, au Canada, casse quelques clichés et explique comment de nombreuses facultés humaines s'épanouissent pleinement à un âge assez avancé. Une découverte qui explique notamment pourquoi les personnes dites "seniors" peuvent constituer un vrai atout dans le milieu professionnel, que ce soit en matière de résolution de problèmes complexes ou dans l'exercice du leadership.

Il est généralement admis que les premiers signes de déclin physique, vers 40 ou 50 ans, marquent l'entrée dans une vie moins efficiente. Eh bien ce n'est pas le cas selon cette étude qui rebat quelques cartes. Gilles E. Gignac avance que pour la majorité des êtres humains, le fonctionnement psychologique atteint au contraire son pic d'efficacité entre 55 et 60 ans. L'être humain atteindrait donc son âge d'or à 60 ans, contrairement à ce qu'on imaginait.

Pour aboutir à ce résultat et à cette estimation, le chercheur canadien et son collègue ont dû associer à la fois les capacités cognitives (raisonnement, mémoire, flexibilité mentale) et les traits de personnalité clés (conscience, stabilité émotionnelle, intelligence émotionnelle).

"Notre recherche nous a permis d'identifier 16 dimensions psychologiques correspondant à ces critères. Il s'agissait notamment de capacités cognitives fondamentales, telles que le raisonnement, la capacité de mémorisation, la vitesse de traitement, les connaissances ou encore l'intelligence émotionnelle", précise le chercheur au journal 20 Minutes. Il ajoute : "Nous avons recensé puis compilé toutes les études portant sur ces 16 dimensions menées sur des cohortes de grandes tailles. En les standardisant, grâce à une échelle commune, nous avons pu établir des comparaisons directes et cartographier l'évolution de chaque trait au fil de la vie."

Ainsi, plusieurs des traits mesurés atteignent leur pic tardivement. "Le caractère consciencieux culmine autour de 65 ans, tandis que la stabilité émotionnelle atteint son maximum vers 75 ans", indique le chercheur. Le raisonnement moral s'épanouirait aussi à un certain âge. "Si certaines capacités déclinent avec l'âge, elles sont contrebalancées par la progression d'autres traits essentiels. Ensemble, ces compétences favorisent de meilleures capacités de jugement et des prises de décisions plus réfléchies – autant de qualités cruciales au sommet", précise-t-il.

Néanmoins, il existe une variabilité importante selon les individus. "Des recherches ont montré que si certains adultes voient leur rapidité de raisonnement et leur mémoire décliner en vieillissant, d'autres conservent ces capacités jusqu'à un âge avancé", explique-t-il. Finalement, "l'âge, à lui seul, ne détermine donc pas le fonctionnement cognitif global", conclut le chercheur. Il faudrait se baser, selon lui, sur "les capacités et les traits réels des individus, plutôt que sur des présupposés liés à leur âge."