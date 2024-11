Melania Trump : sa rupture avec Donald Trump sur un sujet brûlant, une arme politique

Discrète, voire effacée dans cette campagne pour l'élection présidentielle américaine, Melania Trump reste un pilier indispensable pour son mari.

L'art de la retenue. La présence de Melania Trump dans l'espace médiatique et/ou accompagnée de son mari dans cette campagne pour l'élection présidentielle 2024 s'est fait rare. Si rare qu'il est parfois difficile de cerner son rôle aux côtés de celui qui multiplie les dérapages au fil des meetings, relayant les fausses informations. Dimanche dernier, toutefois, l'ex-first lady est apparue aux côtés de Donald Trump au Madison Square Garden, à New York, pour soutenir officiellement l'ancien président des Etats-Unis dans la dernière ligne droite avant le scrutin lancé mardi 5 novembre.

"La ville de New York et l'Amérique ont besoin de retrouver leur magie", avait-elle déclaré. C'était tout simplement la première fois que cette dernière apparaissait avec son mari depuis que le républicain s'était lancé dans la course à la Maison Blanche, dans le but de briguer un second mandat à la tête de la première puissance du monde. Son apparition dans la salle mythique de New York était d'ailleurs une véritable surprise tant on la dit éloignée de son époux, avec qui l'histoire d'amour passe au dernier plan. Pendant un discours de quatre minutes, elle a rapidement dénigré la gestion de la ville par le démocrate Eric Adams, argumentant autour de l'instabilité économique, sans pour autant en faire son procès. "Imaginez une Amérique merveilleuse où les graines de la sécurité, de la prospérité et de la santé seraient à nouveau semées pour le bénéfice de nos familles", poursuivait-elle. Des mots qui ont eu le mérite de faire monter sur scène Donald Trump, lui accordant un baiser sur la joue. Pas plus. Mais c'est déjà un geste d'affection que personne n'attendait.

"Mon corps, mon choix" : un combat idéologique contre son mari

Dans les faits, Melania Trump apparaît comme un atout assez relatif pour Donald Trump dans cette campagne. Son principal fait d'armes : la défense d'un droit contesté aux Etats-Unis, le droit à l'avortement. Dans son autobiographie, l'ex mannequin rappelle son principal combat : "Il est impératif de garantir aux femmes l'autonomie de décider de leur préférence quant au fait d'avoir des enfants, en fonction de leurs convictions personnelles", écrit-elle. Une prise de position en décalage très clair avec le postulat et le programme, écrit noir sur blanc de son mari et du parti républicain américain.

En effet, Donald Trump entretient le flou concernant l'avenir des IVG dans le pays. Il ne se positionne pas sur la ligne de la droite religieuse américaine, selon laquelle il faudrait promettre une interdiction pure et simple de l'avortement dans tout le pays grâce à une loi fédérale. Pour autant, il ne se positionne pas non plus clairement en faveur de l'IVG, comme a pu le faire sa femme : "Il faut suivre son âme et conscience sur cette question, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi remporter des élections", a-t-il déclaré. Le républicain tente de se présenter en défenseur des "droits reproductifs", un ajustement par rapport à son précédent mandat.

En une de la version américaine du magazine The Week en octobre, Melania Trump en remettait une couche au sujet de l'avortement : "Mon corps, mon choix", clamait-elle. Et "le moment pour exprimer ce point de vue, quelques semaines avant les élections, tombe à pic", indique The Week. Une sortie qui pourrait s'apparenter à une dernière tentative de sa part pour attirer dans les filets des républicains, un électorat féminin encore sceptique sur son vote, "Kamala Harris ayant une avance de 21 points", sur ce segment, précise le média.

Donald Trump lui voue une confiance aveugle

Alors, Melania Trump navigue-t-elle à vue ou suit-elle une stratégie bien léchée pour tenter d'aider son mari dans sa quête ultime ? "Elle joue un rôle bien plus important que ce que l'on veut croire (...) Je ne l'ai jamais vu aussi unie et au soutien de son mari que ces dernières semaines. En même temps, son nom, c'est Trump. Le nom de son fils aussi, elle aime sa vie", assure Mary Jordan, journaliste au Washington Post et auteur de The Art of Her Deal : The untold story of Melania Trump, ouvrage publié en 2020. Malgré les polémiques, les révélations sur la liaison entre Trump et la star du X Stormy Daniels, par exemple, Melania Trump reste, et ne lâche pas son mari.

Au sujet de l'avortement, "nous en avons parlé et je lui ai dit : 'Tu dois écrire ce en quoi tu crois, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire'", concédait Donald Trump auprès de sa femme, au micro de Fox News. "Il y a des gens qui sont très, très à droite sur la question, c'est-à-dire qui ne veulent pas d'exception (...) Et il y a d'autres personnes qui voient les choses un peu différemment" concernant l'interdiction de l'IVG, poursuit-il. Bilan des courses : l'ex-président des Etats-Unis continue d'entretenir le flou sur ses positions, tout en accordant publiquement sa confiance à son épouse. Voilà donc que la rupture idéologique du couple sert le républicain, qui peut apparaître moins radical sur le sujet de l'avortement.

"Elle n'y connait pas grand-chose en matière de politiques économiques ou du deal avec l'Iran", en revanche, "le cercle des personnes en qui Donald Trump a confiance est de plus en plus restreint. Il soumet certaines décisions à Melania, qui partage son avis et son instinct", abonde Mary Jordan. La journaliste insiste aussi sur le fait que l'ex-première dame conseille aussi son mari sur son maquillage et sur a posture "en tant qu'ancienne mannequin". Les deux partageraient "une obsession pour l'image... et un mépris pour la critique".

Biographie express de Melania Trump

Melania Trump - Melania Knauss de son nom de jeune fille - est née en 1970 à Sevnica, une petite ville de Slovénie. Son père est garagiste et sa mère créatrice de mode. Elle débute sa carrière de mannequin à 16 ans, tout en préparant un diplôme en design et en architecture, selon son site Internet. Deux ans plus tard, elle signe un contrat avec une agence milanaise. Loin des tops les plus courtisées de la planète, elle parvient néanmoins à faire décoller sa carrière grâce à une plastique quasi-parfaite. En 1996, la jeune femme s'installe à New York. Elle est alors au sommet de sa carrière de mannequin.

Melania Trump rencontre son milliardaire de mari deux en plus tard, en 1998, lors d'une soirée en marge de la Fashion Week. Les rumeurs racontent qu'elle aurait d'abord refusé de lui donner son numéro. L'homme politique, âgé alors de 53 ans (il en a 78 aujourd'hui) s'était rendu accompagné à cet événement. Finalement, en 2004, "la Belle et la Bête" se marient à Palm Beach, en Floride. Avant la présidentielle de 2016, Melania Trump a toutefois du faire face à une polémique au sujet de son passé de mannequin.

À l'été 2015, le New York Post publiait plusieurs photos issues d'une série osée. Sur le cliché qui fait la une d'un des numéros, Melania Trump, âgée de 25 ans à l'époque, est entièrement nue aux côtés d'une autre femme, les deux mannequins posant pour le photographe français Jarl Alé de Basseville. Donald Trump avait assuré qu'il n'y avait aucune raison que ces photos fassent scandale. "Melania était l'un des plus grands mannequins à succès (...). Ces photos ont été faites pour un magazine européen (Max, ndlr) avant notre rencontre. En Europe, de telles photos sont très à la mode, c'est commun", déclarait l'ex-président des Etats-Unis.