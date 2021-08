DIRECT. Afghanistan : au moins 5 morts, des Américains touchés... Des explosions meurtrières

AFGHANISTAN. Après les craintes, les actes. Ce jeudi 26 août, plusieurs attentats se sont produits non loin de l'aéroport de Kaboul, faisant plusieurs victimes.

Femmes et Afghanistan L'essentiel La situation se tend en Afghanistan. Deux explosions se sont produites non loin de l'aéroport de Kaboul, quelques jours après la prise de pouvoir des talibans et après l'annonce du retrait définitif des troupes américaines.

Selon l'AFP, il y aurait au moins cinq morts et plusieurs blessés. Le Pentagone indique que plusieurs soldats américains sont blessés.

Après la première explosion, l'ambassade de France avait notamment alerté les ressortissants du risque d'une nouvelle explosion. "Mettez-vous à l'abri, une deuxième explosion est possible !" Présent en Irlande, Emmanuel Macron a confirmé qu'aucun soldat, policier ou diplomate français engagé est blessé.

Plusieurs pays occidentaux avaient appelé ce jeudi leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces " terroristes ", alors que les milliers d'Afghans qui s'y massent toujours pour fuir leur pays n'ont plus beaucoup de temps devant eux pour être évacués.

19:25 - Les talibans condamnent les attentats meurtriers qui se sont produits à Kaboul Les talibans "condamnent fermement" les attentats meurtriers qui ont eu lieu près de l'aéroport de Kaboul, a indiqué leur porte-parole, dont franceinfo se fait l'écho. Il souligne également que ces explosions sont survenues dans une zone placée sous la responsabilité de l'armée américaine. 18:29 - Gare aux fausses images qui circulent sur les réseaux sociaux Alors que deux explosions ont retenti non loin de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan ce jeudi, certaines images circulent sur les réseaux sociaux. Elles prétendent montrer ces détonations mais l'AFP prévient qu'il faut rester prudent face à ces images qui sont souvent fausses et détournées. 18:27 - Boris Johnson convoque une réunion interministérielle de crise Le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué ce jeudi une réunion interministérielle de crise à la suite de l'explosion qui s'est produite à proximité de l'aéroport de Kaboul, où l'armée britannique mène des opérations d'évacuation, a fait savoir Downing Street dont franceinfo se fait l'écho. 18:16 - Le bilan provisoire s'alourdit et passe à six morts Le bilan provisoire s'alourdit en Afghanistan. Les explosions qui se sont produites ce jeudi 26 juillet 2021 à proximité de l'aéroport de Kaboul auraient fait 6 morts, selon l'hôpital de l'ONG italienne Emergency à Kaboul dont Le dauphiné libéré se fait l'écho. 18:00 - Vidéo : la deuxième explosion Sur les réseaux sociaux, plusieurs images circulent et on voit notamment sur cette vidéo la deuxième explosion qui s'est réalisée non loin d'un hôtel. Footage of second explosion.#Afganistan #Kabul #explosion #Afghanistan #kabulairport pic.twitter.com/uGseWMY3Rj — S R E E R A M ???????? (@sreeram_ashok) August 26, 2021 17:45 - Joe Biden se tient "informé" Le président américain Joe Biden est tenu informé des développements après les explosions ayant eu lieu jeudi près de l'aéroport de Kaboul, a annoncé la Maison Blanche. Le président "se trouve dans la Situation room", la salle de crise de la Maison Blanche, a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat. 17:42 - Au moins cinq morts Selon l'AFP, le bilan des deux explosions est d'au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs Américains seraient également blessés mais les informations ne sont pas encore confirmées par le Pentagone. 17:22 - L'ambassadeur de France rappatrié L'ambassadeur français David Martinon "opérera depuis la France" à l'avenir pour des raisons de sécurité, a expliqué Emmanuel Macron. Il s'agissait d'un des derniers diplomates occidentaux présents sur place.

Des appels à la coordination en Afghanistan

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait appelé ses homologues du G7 à organiser une réunion virtuelle dans les prochains jours pour évoquer la situation en Afghanistan. Lors de ce sommet du G7 en visioconférence mardi, le président américain Joe Biden avait évoqué un " risque grave et croissant d'attaque " du groupe jihadiste État Islamique (EI) à l'aéroport.

Il y a quelques jours les États-Unis ont décidé de suspendre leurs évacuations, le temps de stabiliser la situation à l'aéroport de Kaboul. Le département américain de la défense a annoncé un peu plus tard dans la journée la reprise des opérations. Dans ce contexte, Joe Biden a défendu le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, qui s'achèvera à la fin du mois d'août, assurant que le rôle des Américains dans le pays n'était pas de "reconstruire le pays", mais d'empêcher que des attaques terroristes aient lieu aux États-Unis. L'incertitude demeure cependant sur la transition qu'engageront les talibans dans le pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des milliers d'Afghans activistes pourraient être menacés. Joe Biden a indiqué que la réponse des Etats-Unis pourrait être dévastatrice.

"Pour les filles, cette prise de pouvoir veut dire être empêchées d'étudier, ne plus avoir de droits civiques, ni même humains, comme tout être a le droit d'en avoir ", estime la présidente de l'ONG Learn.

C'est un cauchemar pour les femmes qui ont fait des études, qui envisageaient un avenir meilleur pour elles-mêmes et les générations futures ", explique une jeune femme afghane à l'AFP. Face à cette menace, les talibans se veulent "rassurant" dans plusieurs interviews accordées à la presse. Suhail Shaheen, a déclaré à la BBC que les droits des femmes seraient préservés, tout comme les libertés des médias et des diplomates. " Nous assurons la population, en particulier dans la ville de Kaboul, que leurs propriétés, leurs vies sont en sécurité ". Mais dans une conférence de presse ce mardi 17 août, Zabihullah Mujahid, un autre porte-parole, a pourtant expliqué : " Nous avons le droit d'agir selon nos principes religieux. D'autres pays ont différentes approches, règles et règlements… les Afghans ont le droit d'avoir leurs propres règles et règlements en accord avec leurs valeurs.